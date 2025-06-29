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Ворожа атака на Полтавщину: тисячі споживачів залишилися без світла

Київ • УНН

 • 1568 перегляди

Полтавщина зазнала масованої комбінованої атаки: у Кременчуцькому районі відбулося влучання, у Полтавському районі зайнялася будівля. 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах залишилися без світла.

Ворожа атака на Полтавщину: тисячі споживачів залишилися без світла

Ворожа атака на Полтавщину: є влучання й відключення світла росія здійснила масовану комбіновану атаку на Полтавщину. У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання. Без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад.

Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.

Ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання. Через падіння уламків у Полтавському районі відбулося загорання будівлі одного з підприємств. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено прибудову житлового будинку

- написав Когут.

Він зазначив, що в усіх випадках обійшлося без постраждалих.

Крім того, внаслідок технологічного порушення без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання

- інформує Когут.

Загинув пілот F-16 Устименко захищаючи небо від російської атаки29.06.25, 09:11 • 944 перегляди

Доповнення

Через ворожі атаки в ніч на неділю, 29 червня, у Черкаській області постраждали щонайменше троє людей.

Також в ніч на неділю, 29 червня, ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Львівська область
Черкаська область
Полтавська область
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