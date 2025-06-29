Ворожий нічний удар по Черкащині: троє людей отримали поранення

Через ворожі атаки в ніч на неділю, 29 червня, у Черкаській області постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує УНН.

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"Маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих", - розповів Табурець.

За його словами, на місцях влучань працюють усі відповідні служби.

Загроза все ще зберігається. Будьте обережні - написав голова Черкаської ОВА.

Раніше у Повітряних силах (ПС) повідомили про рух ворожих крилатих ракет на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

Нагадаємо

Україна в ніч на неділю, 29 червня, опинилась під черговою масованою атаку з боку росії. Так, керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив про атаку на одне з підприємств у Кременчуцькому районі. У свою чергу керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про пошкодження виробничого приміщення одного з підприємств.

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