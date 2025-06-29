Ворожий нічний удар по Черкащині: троє людей отримали поранення

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
28 червня, 16:01 • 20913 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
28 червня, 14:03 • 35230 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Ексклюзив
28 червня, 13:12 • 25444 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 51521 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 116519 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 144069 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
27 червня, 13:18 • 83485 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 207002 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 10:27 • 57437 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
27 червня, 10:12 • 69577 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
76%
748мм
Популярнi новини
Демократи у Сенаті вимагають від Мінфіну США пояснень щодо можливості повернення рф до SWIFT28 червня, 17:42 • 10534 перегляди
На кордоні з Польщею фіксують значне зростання пасажиропотоку: які пункти пропуску на Львівщині краще оминати28 червня, 19:06 • 6054 перегляди
Український прапор з'явився над окупованою Херсонщиною: ВМС поділилися відео28 червня, 19:22 • 10050 перегляди
Рада готує закон для повоєнних виборів: Стефанчук повідомив деталі20:57 • 10785 перегляди
Масована атака на Україну: ворожі ракети та БпЛА вразили підприємства00:48 • 7922 перегляди
Публікації
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 20909 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 144068 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 144021 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 207002 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 140998 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Анджей Дуда
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Харків
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 35220 перегляди
Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції28 червня, 07:59 • 22704 перегляди
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27 червня, 15:37 • 33303 перегляди
Перша леді Північної Кореї з'явилася на публіці з сумочкою, схожою на Gucci27 червня, 14:27 • 39037 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 144021 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
MIM-104 Patriot
Су-34

Ворожий нічний удар по Черкащині: троє людей отримали поранення

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Черкаську область 29 червня щонайменше троє людей постраждали. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, на місцях влучань працюють усі служби.

Ворожий нічний удар по Черкащині: троє людей отримали поранення

Через ворожі атаки в ніч на неділю, 29 червня, у Черкаській області постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує УНН.

Деталі

"Маємо наслідки для цивільної інфраструктури.  За попередніми даними, троє постраждалих", - розповів Табурець.

За його словами, на місцях влучань працюють усі відповідні служби.

Загроза все ще зберігається. Будьте обережні

- написав голова Черкаської ОВА.

Раніше у Повітряних силах (ПС) повідомили про рух ворожих крилатих ракет на Чернігівщині у південно-західному напрямку.  

Нагадаємо

Україна в ніч на неділю, 29 червня, опинилась під черговою масованою атаку з боку росії. Так, керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив про атаку на одне з підприємств у Кременчуцькому районі. У свою чергу керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про пошкодження виробничого приміщення одного з підприємств.

Над Харковом збили ударний дрон, але над містом ще є ворожі безпілотники - мер28.06.25, 20:05 • 3480 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Черкаська область
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9