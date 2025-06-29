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Вражеский ночной удар по Черкасской области: три человека получили ранения

Киев • УНН

 • 462 просмотра

В результате ночной атаки на Черкасскую область 29 июня по меньшей мере три человека пострадали. Повреждена гражданская инфраструктура, на местах попаданий работают все службы.

Вражеский ночной удар по Черкасской области: три человека получили ранения

В результате вражеских атак в ночь на воскресенье, 29 июня, в Черкасской области пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, информирует УНН.

Подробности

"Есть последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, трое пострадавших", - рассказал Табурец.

По его словам, на местах попаданий работают все соответствующие службы.

Угроза все еще сохраняется. Будьте осторожны

- написал глава Черкасской ОВА.

Ранее в Воздушных силах (ВС) сообщили о движении вражеских крылатых ракет на Черниговщине в юго-западном направлении.

Напомним

Украина в ночь на воскресенье, 29 июня, оказалась под очередной массированной атакой со стороны России. Так, руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил об атаке на одно из предприятий в Кременчугском районе. В свою очередь руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров рассказал о повреждении производственного помещения одного из предприятий.

Над Харьковом сбили ударный дрон, но над городом еще есть вражеские беспилотники - мэр28.06.25, 20:05 • 3478 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Черкасская область
Украина
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