Вражеский ночной удар по Черкасской области: три человека получили ранения

В результате вражеских атак в ночь на воскресенье, 29 июня, в Черкасской области пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, информирует УНН.

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"Есть последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, трое пострадавших", - рассказал Табурец.

По его словам, на местах попаданий работают все соответствующие службы.

Угроза все еще сохраняется. Будьте осторожны - написал глава Черкасской ОВА.

Ранее в Воздушных силах (ВС) сообщили о движении вражеских крылатых ракет на Черниговщине в юго-западном направлении.

Напомним

Украина в ночь на воскресенье, 29 июня, оказалась под очередной массированной атакой со стороны России. Так, руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил об атаке на одно из предприятий в Кременчугском районе. В свою очередь руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров рассказал о повреждении производственного помещения одного из предприятий.

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