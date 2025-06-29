Вражеская атака на Полтавщину: тысячи потребителей остались без света

Вражеская атака на Полтавщину: есть попадания и отключения света Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Полтавщину. В Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий попадания. Без света остались 1614 бытовых и 58 юридических потребителей в 18 населенных пунктах Лохвицкой и Великобагачанской громад.

Об этом сообщил вр.и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.

Враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину. Большинство средств поражения были сбиты силами и средствами ПВО. В Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий попадания. Из-за падения обломков в Полтавском районе произошло возгорание здания одного из предприятий. Пожар ликвидирован. Также повреждена пристройка жилого дома - написал Когут.

Он отметил, что во всех случаях обошлось без пострадавших.

Кроме того, в результате технологического нарушения без света остались 1614 бытовых и 58 юридических потребителей в 18 населенных пунктах Лохвицкой и Великобагачанской громад. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения - информирует Когут.

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Дополнение

Из-за вражеских атак в ночь на воскресенье, 29 июня, в Черкасской области пострадали по меньшей мере три человека.

Также в ночь на воскресенье, 29 июня, враг атаковал Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.