Вражеская атака на Полтавщину: тысячи потребителей остались без света
Киев • УНН
Полтавщина подверглась массированной комбинированной атаке: в Кременчугском районе произошло попадание, в Полтавском районе загорелось здание. 1614 бытовых и 58 юридических потребителей в 18 населенных пунктах остались без света.
Вражеская атака на Полтавщину: есть попадания и отключения света Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Полтавщину. В Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий попадания. Без света остались 1614 бытовых и 58 юридических потребителей в 18 населенных пунктах Лохвицкой и Великобагачанской громад.
Об этом сообщил вр.и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.
Враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину. Большинство средств поражения были сбиты силами и средствами ПВО. В Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий попадания. Из-за падения обломков в Полтавском районе произошло возгорание здания одного из предприятий. Пожар ликвидирован. Также повреждена пристройка жилого дома
Он отметил, что во всех случаях обошлось без пострадавших.
Кроме того, в результате технологического нарушения без света остались 1614 бытовых и 58 юридических потребителей в 18 населенных пунктах Лохвицкой и Великобагачанской громад. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения
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Дополнение
Из-за вражеских атак в ночь на воскресенье, 29 июня, в Черкасской области пострадали по меньшей мере три человека.
Также в ночь на воскресенье, 29 июня, враг атаковал Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.