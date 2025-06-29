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Ворожа атака на Львівщину: під ударом опинилася критична інфраструктура

Київ • УНН

 • 886 перегляди

29 червня Львівщина зазнала атаки бойовими безпілотниками та крилатими ракетами, ціллю була критична інфраструктура. Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив відсутність постраждалих цивільних.

Ворожа атака на Львівщину: під ударом опинилася критична інфраструктура

В ніч на неділю, 29 червня, ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує УНН.

Деталі

За його словами, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби

- написав Козицький.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що ворог уночі пробував бити по критичній інфраструктурі.

Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля

- зазначив Садовий.

Станом на 6:03 у Львові було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо

Україна в ніч на неділю, 29 червня, опинилась під черговою масованою атаку з боку росії. Так, керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив про атаку на одне з підприємств у Кременчуцькому районі. У свою чергу керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про пошкодження виробничого приміщення одного з підприємств.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Львівська область
Садовий Андрій Іванович
Україна
Львів
Tesla
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