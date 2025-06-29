Ворожа атака на Львівщину: під ударом опинилася критична інфраструктура

В ніч на неділю, 29 червня, ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує УНН.

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За його словами, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби - написав Козицький.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що ворог уночі пробував бити по критичній інфраструктурі.

Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля - зазначив Садовий.

Станом на 6:03 у Львові було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо

Україна в ніч на неділю, 29 червня, опинилась під черговою масованою атаку з боку росії. Так, керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив про атаку на одне з підприємств у Кременчуцькому районі. У свою чергу керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про пошкодження виробничого приміщення одного з підприємств.

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