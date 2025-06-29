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Вражеская атака на Львовскую область: под ударом оказалась критическая инфраструктура

Киев • УНН

 • 830 просмотра

29 июня Львовская область подверглась атаке боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами, целью была критическая инфраструктура. Городской голова Львова Андрей Садовый подтвердил отсутствие пострадавших среди гражданского населения.

Вражеская атака на Львовскую область: под ударом оказалась критическая инфраструктура

В ночь на воскресенье, 29 июня, враг атаковал Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Максим Козицкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, по предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы

- написал Козицкий.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой подтвердил, что враг ночью пробовал бить по критической инфраструктуре.

Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание

- отметил Садовой.

По состоянию на 6:03 во Львове был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним

Украина в ночь на воскресенье, 29 июня, оказалась под очередной массированной атакой со стороны России. Так, руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил об атаке на одно из предприятий в Кременчугском районе. В свою очередь руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал о повреждении производственного помещения одного из предприятий.

Вражеский ночной удар по Черкасской области: три человека получили ранения29.06.25, 04:58 • 1444 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Львовская область
Андрей Садовый
Украина
Львов
Tesla
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