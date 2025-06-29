Вражеская атака на Львовскую область: под ударом оказалась критическая инфраструктура
Киев • УНН
29 июня Львовская область подверглась атаке боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами, целью была критическая инфраструктура. Городской голова Львова Андрей Садовый подтвердил отсутствие пострадавших среди гражданского населения.
В ночь на воскресенье, 29 июня, враг атаковал Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Максим Козицкий, информирует УНН.
Детали
По его словам, по предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.
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В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой подтвердил, что враг ночью пробовал бить по критической инфраструктуре.
Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание
По состоянию на 6:03 во Львове был объявлен отбой воздушной тревоги.
Напомним
Украина в ночь на воскресенье, 29 июня, оказалась под очередной массированной атакой со стороны России. Так, руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил об атаке на одно из предприятий в Кременчугском районе. В свою очередь руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал о повреждении производственного помещения одного из предприятий.
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