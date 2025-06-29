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Вражеская атака на Львовщину: часть Дрогобыча без света

Киев • УНН

 • 4098 просмотра

Российские дроны и ракеты атаковали Дрогобычский район, попав в объект промышленной инфраструктуры. В части Дрогобыча пропала электроэнергия, пострадавших нет.

Вражеская атака на Львовщину: часть Дрогобыча без света

Россияне атаковали Дрогобычский район дронами и ракетами. Есть попадание в объект промышленной инфраструктуры. В части Дрогобыча исчезла электроэнергия.

Об этом сообщил начальник Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк в Facebook, передает УНН.

Тяжелая ночь для нашего района. Враг атаковал нас дронами и ракетами. Было много взрывов, есть попадание в объект промышленной инфраструктуры. Возник масштабный пожар

- написал Кулиняк.

Он отметил, что на месте работают все экстренные службы, информация уточняется.

Из-за обстрелов в части Дрогобыча исчезла электроэнергия. Энергетики уже занимаются ее восстановлением. По состоянию на сейчас сообщений о пострадавших или погибших нет

- заявил Кулиняк.

Дополнение

В ночь на воскресенье, 29 июня, враг атаковал Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

 Россия совершила массированную комбинированную атаку на Полтавщину. В Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий попадания. Без света остались 1614 бытовых и 58 юридических потребителей в 18 населенных пунктах Лохвицкой и Великобагачанской общин.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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