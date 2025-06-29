Вражеская атака на Львовщину: часть Дрогобыча без света
Киев • УНН
Российские дроны и ракеты атаковали Дрогобычский район, попав в объект промышленной инфраструктуры. В части Дрогобыча пропала электроэнергия, пострадавших нет.
Россияне атаковали Дрогобычский район дронами и ракетами. Есть попадание в объект промышленной инфраструктуры. В части Дрогобыча исчезла электроэнергия.
Об этом сообщил начальник Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк в Facebook, передает УНН.
Тяжелая ночь для нашего района. Враг атаковал нас дронами и ракетами. Было много взрывов, есть попадание в объект промышленной инфраструктуры. Возник масштабный пожар
Он отметил, что на месте работают все экстренные службы, информация уточняется.
Из-за обстрелов в части Дрогобыча исчезла электроэнергия. Энергетики уже занимаются ее восстановлением. По состоянию на сейчас сообщений о пострадавших или погибших нет
Дополнение
В ночь на воскресенье, 29 июня, враг атаковал Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.
Россия совершила массированную комбинированную атаку на Полтавщину. В Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий попадания. Без света остались 1614 бытовых и 58 юридических потребителей в 18 населенных пунктах Лохвицкой и Великобагачанской общин.