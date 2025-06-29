Масована атака рф дронами та ракетами: на Львівщині пошкоджено низку об'єктів критичної інфраструктури
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки в ніч на 29 червня у Львівському та Дрогобицькому районах пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури. Постраждалих та загиблих немає, але частина Дрогобича залишилась без світла.
Внаслідок російського удару у ніч на 29 червня, у Львівському та Дрогобицькому районах пошкодив інфраструктурні об'єкти. Постраждалих та загиблих попередньо немає.
Передає УНН із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Деталі
Вночі 29 червня внаслідок загрози повітряно - ракетного удару ( ударними БПЛА та крилатими ракетами) в період з 01:16 год. по 05:06 год. проведено 1 оповіщення населення області за сигналом "Повітряна тривога".
Під час масованого удару ударними БПЛА та крилатими ракетами пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури у Львівському та Дрогобицькому районах.
Постраждалих та загиблих попередньо немає.
Нагадаємо
Російські дрони та ракети атакували Дрогобицький район, влучивши в об'єкт промислової інфраструктури. У частині Дрогобича зникла електроенергія, постраждалих немає.