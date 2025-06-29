Массированная атака РФ дронами и ракетами: на Львовщине поврежден ряд объектов критической инфраструктуры
Киев • УНН
В результате российской атаки в ночь на 29 июня во Львовском и Дрогобычском районах повреждены два объекта критической инфраструктуры. Пострадавших и погибших нет, но часть Дрогобыча осталась без света.
В результате российского удара в ночь на 29 июня во Львовском и Дрогобычском районах были повреждены инфраструктурные объекты. Предварительно пострадавших и погибших нет.
Передаёт УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Подробности
Ночью 29 июня в результате угрозы воздушно-ракетного удара (ударными БПЛА и крылатыми ракетами) в период с 01:16 до 05:06 было проведено 1 оповещение населения области по сигналу "Воздушная тревога".
Во время массированного удара ударными БПЛА и крылатыми ракетами повреждены два объекта критической инфраструктуры во Львовском и Дрогобычском районах.
Предварительно пострадавших и погибших нет.
Напомним
Российские дроны и ракеты атаковали Дрогобычский район, попав в объект промышленной инфраструктуры. В части Дрогобыча пропала электроэнергия, пострадавших нет.