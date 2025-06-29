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Массированная атака РФ дронами и ракетами: на Львовщине поврежден ряд объектов критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 2110 просмотра

В результате российской атаки в ночь на 29 июня во Львовском и Дрогобычском районах повреждены два объекта критической инфраструктуры. Пострадавших и погибших нет, но часть Дрогобыча осталась без света.

Массированная атака РФ дронами и ракетами: на Львовщине поврежден ряд объектов критической инфраструктуры

В результате российского удара в ночь на 29 июня во Львовском и Дрогобычском районах были повреждены инфраструктурные объекты. Предварительно пострадавших и погибших нет.

Передаёт УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Подробности

Ночью 29 июня в результате угрозы воздушно-ракетного удара (ударными БПЛА и крылатыми ракетами) в период с 01:16 до 05:06 было проведено 1 оповещение населения области по сигналу "Воздушная тревога".

Во время массированного удара ударными БПЛА и крылатыми ракетами повреждены два объекта критической инфраструктуры во Львовском и Дрогобычском районах.

Предварительно пострадавших и погибших нет.

Напомним

Российские дроны и ракеты атаковали Дрогобычский район, попав в объект промышленной инфраструктуры. В части Дрогобыча пропала электроэнергия, пострадавших нет.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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