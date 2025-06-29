Впав у приватне домоволодіння: у Харкові знайдено російський БПЛА, що не здетонував
Київ • УНН
Власник приватного будинку у Харкові знайшов російський БПЛА "Молнія – 2", який не здетонував. Вибухотехніки ДСНС знешкодили вибухонебезпечний предмет без пошкоджень та постраждалих.
У неділю, 29 червня, у Харкові власник приватного домоволодіння виявив російський БПЛА типу "Молнія – 2". Про це повідомив у Telegram начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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Як зазначив чиновник, ворожий безпілотник не здетонував. Вибухотехніки ДСНС знешкодили небезпечну знахідку. Пошкоджень та постраждалих немає.
Інших подробиць він не навів.
Нагадаємо
У Куп’янському районі Харківської області російський дрон поцілив у цивільну автівку ВАЗ з причепом, в якій перебували двоє цивільних чоловіків. Це сталось на автодорозі між населеними пунктами Приколотне та Вільхуватка: одна людина загинула, інша отримала поранення.
Також УНН повідомляв, що мер Львова Андрій Садовий спростував інформацію про падіння БПЛА у центрі міста 29 червня. Він сказав, що фото, опубліковане в соцмережах – старе і було зроблено на виставці.