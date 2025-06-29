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Впав у приватне домоволодіння: у Харкові знайдено російський БПЛА, що не здетонував

Київ • УНН

 • 2964 перегляди

Власник приватного будинку у Харкові знайшов російський БПЛА "Молнія – 2", який не здетонував. Вибухотехніки ДСНС знешкодили вибухонебезпечний предмет без пошкоджень та постраждалих.

Впав у приватне домоволодіння: у Харкові знайдено російський БПЛА, що не здетонував

У неділю, 29 червня, у Харкові власник приватного домоволодіння виявив російський БПЛА типу "Молнія – 2". Про це повідомив у Telegram начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Як зазначив чиновник, ворожий безпілотник не здетонував. Вибухотехніки ДСНС знешкодили небезпечну знахідку. Пошкоджень та постраждалих немає.

Інших подробиць він не навів.

Нагадаємо

У Куп’янському районі Харківської області російський дрон поцілив у цивільну автівку ВАЗ з причепом, в якій перебували двоє цивільних чоловіків. Це сталось на автодорозі між населеними пунктами Приколотне та Вільхуватка: одна людина загинула, інша отримала поранення.

Також УНН повідомляв, що мер Львова Андрій Садовий спростував інформацію про падіння БПЛА у центрі міста 29 червня. Він сказав, що фото, опубліковане в соцмережах – старе і було зроблено на виставці.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Синєгубов Олег Васильович
Садовий Андрій Іванович
Львів
Харків
Tesla
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