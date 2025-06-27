Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф

Расширение 18-го пакета санкций ЕС против россии оказалось на паузе из-за политических разногласий между союзниками. В частности, Венгрия и Словакия блокируют новые ограничения, требуя гарантий на поставки газа. США также не спешат с радикальными шагами, в частности, с понижением ценового порога на российскую нефть, ссылаясь на необходимость сохранять пространство для диалога. Однако для действительно "убийственного" эффекта нужно больше - полное отключение российских банков от SWIFT и энергетическое эмбарго. Об этом журналисту УНН рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

Несмотря на ожидания, утверждение 18-го пакета санкций против России застряло из-за разногласий в ЕС. В частности, Венгрия и Словакия с осторожностью относятся к увеличению давления на Россию из-за опасений относительно энергетики. Они блокируют решения и выдвигают энергетические требования: продление импорта газа или компенсация передачи транзитом. Вашингтон, в свою очередь, также надеется на диалог с рф и не спешит с введением дополнительных санкций.

В то же время процедура введения нового пакета санкций требует единогласия. Во время встречи G7 Соединенные Штаты также не подтвердили готовность к понижению стоимости российской нефти с 60 до 45 долларов.

Новая волна санкций должна была включать также ограничение "теневых флотов", еще 22 банка, десятки компаний и физических лиц, что может нанести ощутимый удар по ее экономике, но пока еще не является критическим.

Самым мощным среди анонсированных в 18 пакете шагов эксперт назвал возможное снижение предельной цены на нефть, хотя добавил, что наилучшим решением для Украины было бы полное эмбарго на российские энергоресурсы.

Здесь нужно их дополнить полным отключением всех российских банков от платежной системы SWIFT. Ну, а самое главное - это запрет или очень существенное ограничение на продажу российских энергоресурсов, газа и нефти. Потому что именно газ и нефть приносят россии основные доходы - пояснил эксперт.

В то же время Пендзин отметил, что даже снижение цены на нефть значительно повлияет на российскую экономику и назвал этот шаг "наиболее действенным среди методов в 18-м пакете санкций ЕС".

Если бы произошло снижение максимальной цены на российскую нефть с 60 долларов до 45, это сделало бы в самой россии добычу и транспортировку нефти убыточной. То есть у них себестоимость добычи плюс транспортировка до основных стран поставки, а это Китай и Индия на сегодня обходится более чем в 45 долларов. То есть, если снизить цену на российскую нефть до 45, это делает их нефтегазовый комплекс просто убыточным, весь - пояснил эксперт.

Однако снижение цены на нее не все союзники воспринимают с восторгом. По этой позиции "какое-то неоднозначное отношение и со стороны США, и даже некоторые европейские политики высказывали опасения". Причиной такого опасения они называют "эскалацию конфликта" и попытку оставить место для диалога, однако для Украины, где "эскалация каждый день происходит из-за того, что россия целенаправленно бьет именно по гражданским жилым объектам", эта попытка тормозить санкции – дорого обходится.

Надеюсь, что последнее заседание НАТО и то, что уже произошло в Иране, все-таки переключит внешнеполитический вектор США именно на российско-украинскую войну и, возможно, приведет к более жестким действиям по отношению к стране-агрессору россии - отметил он.

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Пендзин также подчеркнул, что падение цены на российские энергоресурсы параллельно с увеличением судов теневого флота, против которых применяются санкции, суммарно нанесло бы россии довольно серьезный урон. Дело в том, как сообщил эксперт, что у россии практически иссяк последний резервный фонд, так называемый фонд "национального достояния".

"На сегодня ликвидная часть этого фонда оценивается в 2,3 триллиона рублей. В то же время дефицит бюджета россии увеличился с 1,2 до 3,8 триллиона рублей. То есть уже полтора триллиона рублей им не хватает, чтобы даже покрыть их действующий дефицит бюджета на 25 год. Ну, а дефицит у них растет из месяца в месяц, потому что растут у них расходы на войну", - подчеркнул Пендзин.

Учитывая то, что россия, по словам эксперта, не собирается уменьшать интенсивность военных действий, а наоборот, увеличивает ее, это может привести к ощутимым "дырам" в российском бюджете уже в ближайшие 3 месяца.

Если они в такой интенсивности дальше будут продолжать, то уже буквально через квартал при сегодняшней динамике их доходов и расходов, они уже будут ощущать очень серьезную нехватку возможностей финансировать войну в сегодняшней интенсивности - отметил эксперт.

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Он добавил, что украинским партнерам в Европе и США нужно наконец прийти к пониманию, что "с россией надо не вести переговоры, а Россию надо побеждать на поле боя, а для этого надо просто помогать вооружением Украине". В то же время санкционное давление тоже нужно, но оно должно быть максимально мощным.

На сегодня согласно тому, что анонсировалось в 18-м пакете санкций ЕС, это можно сказать, еще один элемент дополнительного давления на российскую экономику, но пока что он еще не является убийственным - подытожил эксперт.

Дополнение

Министр по европейским делам Польши Адам Шлапка преуменьшил перспективу полноценного соглашения на саммите ЕС, когда его спросили о новом пакете санкций ЕС против россии и финансировании обороны. Отвечая, считает ли он, что существует поддержка на саммите ЕС компромисса по сложным вопросам, таким как финансирование обороны и 18-й пакет санкций против России, "не выразил оптимизма, который выразили другие в Совете ЕС".

Тем временем министр Швеции по делам Европы Джессика Розенкранц заявила, что хотя у нее есть "большие надежды" на соглашение по санкциям.

Словакия, которая зависит от российского газа, последовательно выступает против последнего пакета санкций, объединив усилия с соседней Венгрией, чтобы задержать эти меры.

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