Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 27 июня о санкциях. Санкции направлены против более 50 российских физических лиц и более 30 организаций.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 27 июня о санкциях, пишет УНН со ссылкой на президентский указ №423/2025 от 27 июня.
Детали
Речь идет о российских физических лицах - которых в первом новом санкционном списке 52, и российских организациях - которых во втором списке 34.
Среди субъектов в списке, как сообщили в ОП:
- компании и их руководители, сотрудничающие с российскими промышленными предприятиями "Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алабуга" и поставляющие компоненты, оборудование и материалы для производства "Shahed";
- поставщики станков и другого оборудования для предприятий ВПК рф.
Срок применения санкций, согласно документам, - бессрочно; десять лет.
Кабмину и СБУ с НБУ и Комиссией госнаград и геральдики поручено "обеспечить реализацию и мониторинг эффективности" санкций.
МИД Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Зеленский утвердил синхронизацию санкций Украины и партнеров против рф: что предусматривается27.06.25, 12:57 • 1356 просмотров