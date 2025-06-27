Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 27 июня о санкциях, пишет УНН со ссылкой на президентский указ №423/2025 от 27 июня.

Детали

Речь идет о российских физических лицах - которых в первом новом санкционном списке 52, и российских организациях - которых во втором списке 34.

Среди субъектов в списке, как сообщили в ОП:

компании и их руководители, сотрудничающие с российскими промышленными предприятиями "Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алабуга" и поставляющие компоненты, оборудование и материалы для производства "Shahed";

поставщики станков и другого оборудования для предприятий ВПК рф.

Срок применения санкций, согласно документам, - бессрочно; десять лет.

Кабмину и СБУ с НБУ и Комиссией госнаград и геральдики поручено "обеспечить реализацию и мониторинг эффективности" санкций.

МИД Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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