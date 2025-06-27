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Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
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Зеленський ввів нові санкції: що передбачається

Київ • УНН

 • 2786 перегляди

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 27 червня про санкції. Санкції спрямовані проти понад 50 російських фізичних осіб та понад 30 організацій.

Зеленський ввів нові санкції: що передбачається

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 27 червня про санкції, пише УНН з посиланням на президентський указ №423/2025 від 27 червня.

Деталі

Ідеться про російських фізичних осіб - яких в першому новому санкційному списку 52, та російських організацій - яких у другому списку 34.

Серед суб’єктів у списку, як повідомили в ОП:

  • компанії та їх керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга" і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва "Shahed";
    • постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств ВПК рф.

      Термін застосування санкцій, згідно з документами, - безстроково; десять років.

      Кабміну та СБУ з НБУ і Комісією держнагород та геральдики доручено "забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності" санкцій.

      МЗС України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

      Зеленський затвердив синхронізацію санкцій України та партнерів проти рф: що передбачається27.06.25, 12:57 • 1394 перегляди

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

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