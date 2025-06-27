В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными

Переговорный процесс с россией по обменам военнопленными не прост, но он продолжается и не останавливается.

Об этом журналисту УНН заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Точное количество (этапов – ред.) никто не будет называть, в рамках договоренности в Стамбуле фигурировало несколько категорий – это тяжело больные, раненые и молодые защитники. Этапов Украина готова проводить столько, сколько будет необходимо для того, чтобы вернуть всех по этим категориям. Мы готовы к такой формуле, такой реализации. Вопрос здесь не в Украине, а в действиях другой стороны