В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
Киев • УНН
Представитель ГУР заявил, что переговорный процесс с Россией по обменам военнопленными продолжается и не останавливается. Украина готова проводить столько этапов, сколько необходимо для возвращения всех тяжелобольных, раненых и молодых защитников.
Переговорный процесс с россией по обменам военнопленными не прост, но он продолжается и не останавливается.
Об этом журналисту УНН заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
Детали
Точное количество (этапов – ред.) никто не будет называть, в рамках договоренности в Стамбуле фигурировало несколько категорий – это тяжело больные, раненые и молодые защитники. Этапов Украина готова проводить столько, сколько будет необходимо для того, чтобы вернуть всех по этим категориям. Мы готовы к такой формуле, такой реализации. Вопрос здесь не в Украине, а в действиях другой стороны
Юсов прокомментировал, пытается ли россия затягивать обмены, которые происходят в соответствии со Стамбульскими договоренностями.
Это непростой переговорный процесс, но он продолжается и не останавливается. То, что вчера буквально состоялся очередной этап – это яркое тому свидетельство
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов показав, як українські військові спалюють форму російських окупантів. Як передає військова розвідка України, під час обміну полоненими 8 лютого українська сторона повернула додому 100 своїх воїнів, а натомість передала країні-агресору 100 російських окупантів. «8 лютого Україна повернула з російського полону 100 своїх воїнів. Натомість москві було передано 100 окупантів. Перед обміном полоненими для окупантів була спалена вся російська форма», — йдеться в повідомленні розвідки. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов з цього приводу зазначив: «Ми спалюємо все російське. Сподіваюсь, що скоро буде спалена вся російська федерація».
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов показав, як українські військові спалюють форму російських окупантів.
Як передає військова розвідка України, під час обміну полоненими 8 лютого українська сторона повернула додому 100 своїх воїнів, а натомість передала країні-агресору 100 російських окупантів.
«8 лютого Україна повернула з російського полону 100 своїх воїнів. Натомість москві було передано 100 окупантів. Перед обміном полоненими для окупантів була спалена вся російська форма», — йдеться в повідомленні розвідки.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов з цього приводу зазначив: «Ми спалюємо все російське. Сподіваюсь, що скоро буде спалена вся російська федерація».
Дополнение
26 июня в Украину возвращена группа Защитников, возрастом до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.
Также 26 июня руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов намекнул на новый обмен пленными, отметив, что в ближайшее время ожидаются хорошие новости.