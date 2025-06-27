$41.590.08
48.640.31
ukenru
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
Ексклюзив
16:06 • 10266 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
15:44 • 22892 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
15:12 • 44542 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
13:18 • 31109 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
13:01 • 107793 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 10:27 • 44298 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
27 червня, 10:12 • 60591 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Ексклюзив
27 червня, 09:36 • 54518 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
27 червня, 09:07 • 50904 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 217287 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.8м/с
80%
747мм
Популярнi новини
Справа Чернишова: суд оголосив перерву до 16:3027 червня, 09:20 • 74209 перегляди
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 27 червня, 10:28 • 40867 перегляди
Іран відкинув заяви США про відновлення ядерних переговорів наступного тижня27 червня, 10:36 • 26037 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 83292 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 68584 перегляди
Публікації
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
15:12 • 44524 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 69629 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
13:01 • 107766 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 84176 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку27 червня, 05:36 • 182003 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Алі Хаменеї
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китайська Народна Республіка
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції15:37 • 13590 перегляди
Перша леді Північної Кореї з'явилася на публіці з сумочкою, схожою на Gucci14:27 • 16106 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 69629 перегляди
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 27 червня, 10:28 • 41458 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 101271 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Facebook
С-400
F-35 Lightning II
Tesla Model Y

У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими

Київ • УНН

 • 9626 перегляди

Представник ГУР заявив, що переговорний процес з росією щодо обмінів військовополоненими триває та не зупиняється. Україна готова проводити стільки етапів, скільки необхідно для повернення всіх важкохворих, поранених та молодих захисників.

У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими

Переговорний процес з росією щодо обмінів військовополоненими не простий, але він триває й не зупиняється.

Про це журналісту УНН заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Деталі

Точну кількість (етапів – ред.) ніхто не буде називати, в рамках домовленості у Стамбулі фігурувало декілька категорій – це важко хворі, поранені й молоді захисники. Етапів Україна готова проводити стільки скільки буде необхідно для того, щоб повернути всіх за цими категоріями. Ми готові до такої формули, такої реалізації. Питання тут не в Україні, а в діях іншої сторони

- заявив Юсов. 

Юсов прокоментував, чи росія пробує затягувати обміни, які відбуваються відповідно до Стамбульських домовленостей.

Це не простий переговорний процес, але він триває й не зупиняється. Те, що вчора буквально відбувся черговий етап – це яскраве тому свідчення

- сказав Юсов. 

Обмін полоненими: Буданов показав, як українські військові спалили російський одяг26.06.25, 19:36 • 2886 переглядiв

Доповнення

26 червня до України повернуто групу Захисників, віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

 Також 26 червня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов натякнув на новий обмін полоненими зазначивши, що найближчим часом часом очікуються гарні новини. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Стамбул
Буданов Кирило Олексійович
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9