У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими

Переговорний процес з росією щодо обмінів військовополоненими не простий, але він триває й не зупиняється.

Про це журналісту УНН заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Деталі

Точну кількість (етапів – ред.) ніхто не буде називати, в рамках домовленості у Стамбулі фігурувало декілька категорій – це важко хворі, поранені й молоді захисники. Етапів Україна готова проводити стільки скільки буде необхідно для того, щоб повернути всіх за цими категоріями. Ми готові до такої формули, такої реалізації. Питання тут не в Україні, а в діях іншої сторони - заявив Юсов.

Юсов прокоментував, чи росія пробує затягувати обміни, які відбуваються відповідно до Стамбульських домовленостей.

Це не простий переговорний процес, але він триває й не зупиняється. Те, що вчора буквально відбувся черговий етап – це яскраве тому свідчення - сказав Юсов.

Обмін полоненими: Буданов показав, як українські військові спалили російський одяг

Доповнення

26 червня до України повернуто групу Захисників, віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

Також 26 червня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов натякнув на новий обмін полоненими зазначивши, що найближчим часом часом очікуються гарні новини.