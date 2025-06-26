Обмін полоненими: Буданов показав, як українські військові спалили російський одяг

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов на своїй сторінці в Facebook показав кадри із сьогоднішнього обміну, на якому, серед іншого, українські військові викидають та спалюють тюремний одяг, який їм видали в росії, передає УНН.

Сьогодні, у Міжнародний день на підтримку жертв катувань, із російського полону визволено чергову групу українських Захисників. Згідно з домовленостями, досягнутими у Стамбулі, повертаються бійці віком до 25 років, а також тяжкохворі та важкопоранені. Наймолодшому зі звільнених сьогодні – 24 роки. У полон він потрапив у віці 21-го року під час оборони Маріуполя. За його словами, більшість визволених провели в неволі понад три роки, серед них – нацгвардійці, які охороняли ЧАЕС, а також оборонці Маріуполя.Продовжуємо роботу. Очікуємо гарні новини найближчим часом. Боремось за повернення кожного і кожної - йдеться у дописі.

Деталі

На кадрах видно, як українських військових зустрічають з полону. Після чого чоловіки викидають та спалюють тюремний одяг, який їм видали загарбники.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення нового етапу обміну полонених з рф. За його словами, вдалось повернути воїнів, які були в полоні з 22-го року.