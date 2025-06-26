<p>Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов показав, як українські військові спалюють форму російських окупантів.</p> <p>Як <a href="https://t.me/militarygukr/1">передає</a> військова розвідка України, під час обміну полоненими 8 лютого українська сторона повернула додому 100 своїх воїнів, а натомість передала країні-агресору 100 російських окупантів.</p> <p>«8 лютого Україна повернула з російського полону 100 своїх воїнів. Натомість москві було передано 100 окупантів. Перед обміном полоненими для окупантів була спалена вся російська форма», — йдеться в повідомленні розвідки.</p> <p>Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов з цього приводу зазначив: «Ми спалюємо все російське. Сподіваюсь, що скоро буде спалена вся російська федерація».</p> <div class="video-item " style="max-width: "> <div class="video-container"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://player.видео/embed/14cfbb02-e25f-40c2-b5e1-5835ea6f0a3e" width="640"></iframe> </div> </div>
Киев • УНН
Украинские военные, освобожденные из российского плена, сожгли тюремную одежду, которую им выдали. Среди возвращенных – бойцы в возрасте до 25 лет, тяжелобольные и тяжелораненые, в том числе защитники Мариуполя и нацгвардейцы с ЧАЭС.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов на своей странице в Facebook показал кадры сегодняшнего обмена, на котором, среди прочего, украинские военные выбрасывают и сжигают тюремную одежду, которую им выдали в россии, передает УНН.
Сегодня, в Международный день в поддержку жертв пыток, из российского плена освобождена очередная группа украинских Защитников. Согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле, возвращаются бойцы в возрасте до 25 лет, а также тяжелобольные и тяжелораненые. Самому младшему из освобожденных сегодня – 24 года. В плен он попал в возрасте 21 года во время обороны Мариуполя. По его словам, большинство освобожденных провели в неволе более трех лет, среди них – нацгвардейцы, охранявшие ЧАЭС, а также защитники Мариуполя. Продолжаем работу. Ожидаем хорошие новости в ближайшее время. Боремся за возвращение каждого и каждой
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На кадрах видно, как украинских военных встречают из плена. После чего мужчины выбрасывают и сжигают тюремную одежду, которую им выдали захватчики.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение нового этапа обмена пленными с РФ. По его словам, удалось вернуть воинов, которые были в плену с 22-го года.