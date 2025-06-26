Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов на своей странице в Facebook показал кадры сегодняшнего обмена, на котором, среди прочего, украинские военные выбрасывают и сжигают тюремную одежду, которую им выдали в россии, передает УНН.

Сегодня, в Международный день в поддержку жертв пыток, из российского плена освобождена очередная группа украинских Защитников. Согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле, возвращаются бойцы в возрасте до 25 лет, а также тяжелобольные и тяжелораненые. Самому младшему из освобожденных сегодня – 24 года. В плен он попал в возрасте 21 года во время обороны Мариуполя. По его словам, большинство освобожденных провели в неволе более трех лет, среди них – нацгвардейцы, охранявшие ЧАЭС, а также защитники Мариуполя. Продолжаем работу. Ожидаем хорошие новости в ближайшее время. Боремся за возвращение каждого и каждой - говорится в сообщении.

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На кадрах видно, как украинских военных встречают из плена. После чего мужчины выбрасывают и сжигают тюремную одежду, которую им выдали захватчики.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение нового этапа обмена пленными с РФ. По его словам, удалось вернуть воинов, которые были в плену с 22-го года.