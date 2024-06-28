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Під час візиту в Китай Дуда обговорив Україну з лідером КНР

Київ • УНН

 • 36253 перегляди

Під час офіційного візиту до Китаю президент Польщі Анджей Дуда обговорив з головою КНР Сі Цзіньпіном безпекову ситуацію в Європі, зокрема, війну росії проти України та гібридну атаку Білорусі на польський кордон.

Під час візиту в Китай Дуда обговорив Україну з лідером КНР

Днями президент Польщі Анджей Дуда здійснив робочий візит до Китаю. Під час зустрічей з керівництвом КНР польський лідер обговорив ситуацію в Україні. Про це пише УНН з посиланням на канцелярію президента Польщі.

Деталі 

Зазначається, що президент Анджей Дуда під час офіційного візиту до Китаю провів переговори з китайськими чиновниками з політичних, економічних питань і питань безпеки.

Зокрема, він зустрівся з Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.Переговори двох лідерів тривали більше чотирьох годин, у їх присутності було підписано п'ять двосторонніх угод.  

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Під час перемовин Дуда також представив президенту КНР "польський погляд на безпекову ситуацію в Європі та світі. Зокрема польський лідер згадав про Україну. 

Я детально обговорив безпекову ситуацію, доніс Президенту (КНР - ред.), яка наша позиція і який у нас досвід щодо російської агресії проти України та гібридної атаки з боку Білорусі на польський кордон

- розповів Анджей Дуда про перемовини з лідером КНР.

Доповнення

Також Польща та КНР підписали угоди про сприяння двосторонньому торговельному співробітництву та про сприяння взаємному інвестиційному співробітництву, а також про розробку китайсько-польського та польсько-китайського словників

Окрім того, президент Сі Цзіньпін представив односторонню декларацію про безвізовий режим для поляків до Китаю на термін до 15 днів. Безвізовий режим почне діяти з 1 липня 2024 року.

Нагадаємо

Голова Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні заявив, що Китай прагне мирних переговорів і політичного врегулювання "української кризи".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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