У Китая строгий диалог с США. Китай боится, что без рф у него отношения с США будут еще более осложнены. Об этом заявил в интервью Президент Владимир Зеленский Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer, передает корреспондент УНН.

У Китая строгий диалог с США. Китай пробует найти теплый формат с Европой, безусловно это нужно Китаю, потому что большой рынок, 600 млн человек, это большие экономики мира...Единственное, что у них (у рф - ред.) есть ядерное оружие и США боятся, что россия может использовать это оружие, поэтому я считаю, что Байдену, Конгрессу и его администрации нужно быть еще более мощными, более смелыми, потому что они в 10 раз мощнее Путина. Это без Европы, а с Европой в 10-ки раз. Он мелкий в сравнении с экономикой мира - сказал Зеленский.

По его словам, Китай боится, что без россии у Китая отношения с США будут еще более осложнены.

"Они думают о Путине как о сдерживающем факторе. Я пробую постоянно забрать внимание Китая от россии и приобщить их к нашему процессу. Они должны присоединиться к нам. Вторая история, что кладно воевать на много фронтов и это не логично так воевать. У нас враг один - россия. Какие бы сложности ни были, но Европе и США нужно попробовать отсоединить от россии", - сказал Зеленский.

Также он прокомментировал встречу российского диктатора владимира путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я думаю, что встреча с Северной Кореей путина - это как раз вилка в глаза Си Цзиньпиню. Вторая история - это то, что путин все равно боится Китая, но я думаю, что у него тупик был, потому что ему нужны две вещи - прежде всего что-то сделать политически, потому что он увидел более 100 стран на Саммите мира. Саммит заставил путина искать союзников - вот они союзники. Мы видим террористическую страну Северную Корею. Что его заставило - безусловно политическая изоляция, а второе у него не хватает артиллерии. Есть несколько миллионов артиллерийского снаряда в Северной Корее. Путину просто нужна эта артиллерия, то есть он рискует отношениями с Китаем из-за нехватки снарядов. И это хороший сигнал для наших воинов был, не все так хорошо на поле боя в россии", - заявил Зеленский.

Зеленский считает, что у Северной Кореи на складах запасов в пять миллионов артиллерийских снарядов.

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"Если взять те запасы, которые есть в Северной Корее артиллерийского снаряда, запасы, я не знаю сколько они производят, но безусловно производство всегда медленнее чем все запасы, так вот, если взять все запасы, я думаю у них запасов миллионов пять артиллерийских снарядов на складах, то это меньше чем россия использовала в течение года. Это говорит о том, что все они им дать не могут, потому что им нужны запасы, но и понимание для всех партнеров что давайте не будем говорить о долгой войне, потому что у него сил нет. Мы не имеем желания в Украине, а у него желание есть. У него нет сил и это факт", - рассказал Зеленский.

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