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Китай боїться, що без рф у нього відносини з США будуть ще складнішими - Зеленський

Київ • УНН

 • 26377 перегляди

Зеленський заявив, що Китай побоюється, що без росії його відносини зі Сполученими Штатами будуть ще складнішими, оскільки рф виступає стримуючим фактором для Китаю в його відносинах зі США.

Китай боїться, що без рф у нього відносини з США будуть ще складнішими - Зеленський

У Китая суворий діалог з США. Китай боїться, що без рф у нього відносини з США будуть ще ускладнені. Про це заявив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.

У Китая суворий діалог з США. Китай пробує знайти теплий формат з Європою, безумовно це потрібно Китаю, тому що великий ринок, 600 млн людей, це великі економіки світу…Єдине, що в них ( у рф - ред.) є ядерна зброя і США бояться, що росія може використати цю зброю, тому я вважаю, що Байдену, Конгресу та його адміністрації потрібно бути ще більш потужними, більш сміливими, бо вони в 10 разів потужніші путіна. Це без Європи, а з Європою в 10-ки разів. Він дрібний в поріванянні з економікою світу

- сказав Зеленський.

За його словами, Китай боїться, що без росії у Китая відносини з США будуть ще ускладнені.

"Вони думають про путіна як про стримуючий фактор. Я пробую постійно забрати увагу Китая від росії й долучити їх до нашого процесу. Вони повинні долучитися до нас. Друга історія, що кладно воювати на багато фронтів і це не логічно так воювати. У нас ворог один - росія. Які б складнощі не були, але Європі та США потрібно спробувати від'єднати від росії", - сказав Зеленський.

Також він прокоментував зустріч російського диктатора володимира путіна з лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Я думаю, що зустріч з Північною Кореєю путіна - це якраз виделка в очі Сі Цзіньпіню. Друга історія - це те, що путін все одно боїться Китаю, але я думаю, що у нього безвихідь була, тому що йому потрібні дві речі - передусім щось зробити політично, тому що він побачив понад 100 країн на Саміті миру. Саміт змусив путіна шукати союзників - ось вони союзники. Ми бачимо терористичну країну Північну Корею. Що його змусило - безумовно політична ізоляція, а друге в нього не вистачає артилерії. Є кілька мільйонів артилерійського снаряда в Північної Кореї. путіну просто потрібна ця артилерія, тобто він ризикує відносинами з Китаєм через брак снарядів. І це гарний сигнал для наших воїнів був, не все так добре на полі бою в росії", - заявив Зеленський.

Зеленський вважає, що в Північної Кореї на складах запасів в п'ять мільйонів  артилерійських снарядів.

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"Якщо взяти ті запаси, які є в Північній Кореї артилерійського снаряда, запаси, я не знаю скільки вони виробляють, але безумовно виробництво завжди повільніше ніж всі запаси, так ось, якщо взяти всі запаси, я думаю у них запасів мільйонів п'ять артилерійських снарядів на складах, то це менше ніж росія використовувала упродовж року. Це говорить про те, що все вони їм дати не можуть, тому що їм потрібні запаси, але й розуміння для всіх партнерів що давайте не будемо говорити про довгу війну, тому що в нього сил немає. Ми не маємо бажання в Україні, а у нього бажання є. У нього немає сил і це факт", - розповів Зеленський.

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Анна Мурашко

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