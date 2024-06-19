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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Кулеба вважає, що якщо рф скотилася до залежності від КНДР, то Україна в кращій формі: пояснив чому

Київ • УНН

 • 24834 перегляди

Глава МЗС України переконаний, що якщо росія скотилася до залежності щодо воєнних поставок від Північної Кореї, то Україна в набагато кращій формі, якщо Києву треба залежати від США, Німеччини і інших.

Кулеба вважає, що якщо рф скотилася до залежності від КНДР, то Україна в кращій формі: пояснив чому

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба твердо вважає, що якщо росія скотилася до залежності щодо воєнних поставок від Північної Кореї, то Україна в набагато кращій формі, якщо Києву треба залежати від США, Німеччини і інших. Про це він заявив в інтерв’ю ведучому програмі BBC Hard Talk Стівену Сакуру, передає УНН.

Далі Стівен Сакур відзначив, що Україна є надзвичайно залежною від західної військової допомоги, не отримує швидко і вчасно необхідні озброєння. Зокрема, досі не отримала від Німеччини ракети Taurus і водночас на Заході є скептицизм щодо можливості української перемоги.

Канцлер Шольц постійно говорить, що росія не повинна виграти, а Україна не повинна програти, але він ніколи не каже, що Україна повинна виграти

- відзначив Сакур.

Кулеба відповів:"Канцлер - не єдиний лідер, який висловлюється щодо підтримки України стільки, скільки це буде потрібно".

Він нагадав, що Німеччина була першою країною, яка відповіла на заклик України відправити більше установок Patriot.

Я твердо вважаю, що якщо росія скотилася до залежності (щодо воєнних поставок. – ред.) від Північної Кореї, ми в набагато кращій формі, якщо нам треба залежати від Сполучених Штатів, Німеччини і інших. Союзники залежать від України, так само як Україна залежить від союзників. Тому що, якщо ми програємо, а путін виграє, масштаб проблем, з якими зіштовхнуться наші союзники по всьому світу, буде незміряно більшим, ніж ті проблеми, з якими вони стикаються зараз. І я запевняю вас, що інші партнери і союзники розуміють це

- зазначив Кулеба.

Reuters: росія та КНДР підписали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає військову підтримку 19.06.24, 14:16 • 14204 перегляди

Доповнення

В червні 2024 року міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік в інтерв'ю Bloomberg повідомляв, що Північна Корея відправила в росію контейнери, в яких може зберігатися близько 5 мільйонів артилерійських снарядів, і президент рф володимир путін, імовірно, отримає ще більше, коли незабаром відвідає Пхеньян.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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