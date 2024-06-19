Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба твердо считает, что если Россия скатилась к зависимости относительно военных поставок от Северной Кореи, то Украина в гораздо лучшей форме, если Киеву надо зависеть от США, Германии и других. Об этом он заявил в интервью ведущему программе BBC Hard Talk Стивену Сакуру, передает УНН.

Далее Стивен Сакур отметил, что Украина чрезвычайно зависима от западной военной помощи, не получает быстро и вовремя необходимые вооружения. В частности, до сих пор не получила от Германии ракеты Taurus и в то же время на Западе есть скептицизм относительно возможности украинской победы.

Канцлер Шольц постоянно говорит, что Россия не должна выиграть, а Украина не должна проиграть, но он никогда не говорит, что Украина должна выиграть - отметил Сакур.

Кулеба ответил:"Канцлер - не единственный лидер, который высказывается относительно поддержки Украины столько, сколько это потребуется".

Он напомнил, что Германия была первой страной, которая ответила на призыв Украины отправить больше установок Patriot.

Я твердо считаю, что если Россия скатилась к зависимости (в отношении военных поставок. - ред.) от Северной Кореи, мы в гораздо лучшей форме, если нам надо зависеть от Соединенных Штатов, Германии и других. Союзники зависят от Украины, так же как Украина зависит от союзников. Потому что, если мы проиграем, а Путин выиграет, масштаб проблем, с которыми столкнутся наши союзники по всему миру, будет неизмеримо больше, чем те проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас. И я уверяю вас, что другие партнеры и союзники понимают это - отметил Кулеба.

Reuters: россия и КНДР подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает военную поддержку

Дополнение

В июне 2024 года министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик в интервью Bloomberg сообщал, что Северная Корея отправила в Россию контейнеры, в которых может храниться около 5 миллионов артиллерийских снарядов, и президент РФ Владимир Путин, вероятно, получит еще больше, когда вскоре посетит Пхеньян.