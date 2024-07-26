Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил в четверг, что российские и китайские бомбардировщики, которые на этой неделе приблизились к побережью Аляски на расстояние 200 миль, впервые совместно пролетели так близко к территории США. Об этом пишет издание Politico, передает УНН.

Издание пишет, что беспрецедентные учения заставили США и Канаду задействовать истребители F-35, F-16 и F-18 для слежения за бомбардировщиками.

Перехват, о котором NORAD объявило в среду вечером, ознаменовал "первый раз, когда мы видим, что эти две страны летают вместе подобным образом. Я думаю, что ближайшая точка сближения была примерно в 200 милях от нашего побережья - заявил Остин.

Полет вызвал тревогу в Вашингтоне и Оттаве в связи с тем, что пекин и москва нашли новый способ работать вместе настолько близко к Северной Америке. Остин сказал, что бомбардировщики отслеживали в течение большей части их полета, и "это не стало для нас сюрпризом".

Отмечается, что хотя российские самолеты нередко пересекают воздушное пространство США в районе Аляски, совместный полет демонстрирует все более настойчивый Китай и его расширяющиеся военные отношения с россией. Полет состоялся всего за несколько часов до того, как президент Джо Байден должен был выступить с обращением к нации.

США перехватили российские и китайские бомбардировщики перед обращением Байдена к нации

В четверг официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган заявил журналистам в Пекине, что этот полет стал восьмым "совместным воздушным стратегическим патрулированием", проведенным двумя странами с 2019 года, и что эти учения "не направлены против какой-либо третьей стороны, соответствуют международному праву и практике и не связаны с текущей международной и региональной ситуацией".

"Эти отношения вызывают у нас беспокойство главным образом потому, что мы обеспокоены тем, что Китай оказывает поддержку незаконной и ненужной войне россии против Украины", - сказал Остин и добавил:

"Мы видели свидетельства этого, и мы надеемся, что в будущем это прекратится, но посмотрим, что произойдет и как будут развиваться эти отношения".