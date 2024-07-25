Накануне обращения президента США Джо Байдена к нации командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщало (NORAD), что направило истребители для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских бомбардировщиков H-6 у побережья Аляски. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Fox News.

Детали

В пресс-релизе агентство подтвердило, что 24 июля оно обнаружило, отследило и перехватило два российских Ту-95 и два китайских H-6, которые действовали в идентификационной зоне ПВО (ADIZ) на Аляске.

Перехват осуществляли истребители NORAD из США и Канады.

Как отмечает Fox News, это первый случай совместного патрулирования бомбардировщиков россии и Китая у берегов Аляски.

Сообщение об обнаружении российских и китайских самолетов появилось менее чем за час до того, как Байден должен был обратиться к нации в своем первом публичном выступлении после того, как он объявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

"Самолеты россии и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство. Активность россии и КНР в АДИС Аляски не рассматривается как угроза, и NORAD продолжит отслеживать активность конкурентов вблизи Северной Америки и отвечать на присутствие присутствием", - говорится в сообщении агентства.

Пока не установлено, связано ли это с обращением Байдена.

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