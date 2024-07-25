Президент США Джо Байден в своем первом большом публичном заявлении после выхода из предвыборной гонки объяснил свое решение тем, что «передает факел новому поколению» и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Голос Америки».

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В обращении в среду Байден заявил, что «уважает эту должность». «Но я больше люблю свою страну», - сказал Байден. Также добавил, что «защита демократии важнее, чем любая должность».

Он призвал американцев активно участвовать в защите демократии: «Здесь не правят короли и диктаторы. Здесь правят люди. История в ваших руках. Сила в ваших руках. Идея Америки - в ваших руках».

Он также отметил основные приоритеты для своего президентства до конца срока, который завершается в январе. Среди внешнеполитических приоритетов Байден назвал поддержку Украины.

Мы продолжим объединять коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина и не дать ему захватить Украину и нанести еще больший вред - сказал Байден в обращении к нации.

При этом он подчеркнул, что будет продолжать усиливать и объединять НАТО.

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