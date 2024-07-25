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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С сегодняшнего дня восстановлено оформление паспортов для мужчин за рубежом
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Количество гривневых и долларовых депозитов в банковской системе с начала года увеличилось, что говорит о доверии к финучреждениям - экономист

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23 июля 2024, 10:49  •  121442 просмотра

Минэнерго пока не планирует нового поднятия тарифов на электроэнергию

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Байден заявил, что продолжит добиваться завершения операции Израиля в Газе

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