Все, что мы хотели, чтобы Китай уважал территориальную целостность Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции обратился к Китаю с призывом к взаимному уважению территориальной целостности и суверенитета. Он считает, что Китай, который имеет значительное политическое и экономическое влияние на россию, мог бы сыграть важную роль в поддержке Украины, передает УНН.

Мы уважаем Китай и всегда уважали территориальную целостность и суверенитет вашего государства. Все, что мы хотели, чтобы Китай уважал территориальную целостность Украины и наш суверенитет. Мы уважаем ваш народ, ваши ценности, жизнь и ваш выбор. И хотели бы, чтобы Китай делал то же самое, не больше. Хотелось бы и не меньше, - сказал Зеленский.

Президент говорит, что Китай очень серьезное государство с серьезной экономикой, которая имеет политическое экономическое влияние на россию. Президент Украины считает, что Китай мог бы помочь Украине.

Я не могу воспринимать предложения просто через медиа. Понимаете, это неправильно. Мы говорим об окончании войны, тысячах жертв, захвате территорий, сожженных домах. Я не могу воспринимать очень серьезно то, что лидер того или иного государства или его представители передали в медиа. Что касается Китая, Украина никогда не говорила, что Китай наш враг. И я прошу вас не использовать такие вещи. Я всегда говорю, что в Украине враг один - путин. Что касается друзей, то я считаю, что друзья - это те, кто помогают тогда, когда сложно. И я бы хотел бы, чтобы Китай был другом для Украины - заявил Зеленский.

Он отметил, что Китай и Украина были важными экономическими партнерами. Важно подчеркнуть, что они остаются партнерами, но путин заблокировал Черное море, что значительно повлияло на объемы торговли. Наибольший объем товарооборота был в агропромышленном комплексе именно через Черное море. Это привело к уменьшению товарооборота между нашими странами, что является очень важным аспектом.

Когда я сказал, что Китай - это инструмент, я сказал конкретные вещи. путин дезинформационно, или пренебрежительно сделал все, чтобы представители государства Китай работали с другими дипломатическими учреждениями других стран, для того, чтобы те отменили свое присутствие и поддержку Украины, а присоединились к китайско-бразильским предложениям. И мне кажется, это неправильно. Поэтому я еще раз подчеркиваю, каждая страна и каждый лидер имеет право на свою позицию, не ломая другую. Я так считаю. Надо уважать друг друга. Все, что я хочу, чтобы мы уважали друг друга. Все, что я хочу, мира своей страны, - добавил Зеленский.

Напомним

Присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они решили, или их заставил мир закончить войну. Также рф может уже завтра начать переговоры, если они выйдут из украинских территорий.