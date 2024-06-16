Зеленський про присутність рф на другому Саміті: це буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну

Присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони вирішили, або їх змусив світ закінчити війну. Також рф може вже завтра розпочати перемовини, якщо вони вийдуть з українських територій. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Що буде з росією на другому Саміті. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу гратися словами, вирішили вони, або їх змусив світ...Ми боремося за те, щоб змусив світ, але для нас головне результат. Результат - це закінчення війни", - сказав Зеленський.Він зазначив, що росія може завтра розпочати перемовини з Україною, якщо вони вийдуть з українських територій."Що стосується перемовин з росією. Мені здається я детально сказав. росія завтра може розпочати, до речі з нами перемовини, не чикаючи нічого. Якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це і є повага до статуту ООН,