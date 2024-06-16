Зеленський про присутність рф на другому Саміті: це буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну
Київ • УНН
Присутність росії на другому Саміті миру свідчитиме про те, що вони вирішили, або їх змусив світ, припинити війну проти України і вивести війська з українських територій.
Присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони вирішили, або їх змусив світ закінчити війну. Також рф може вже завтра розпочати перемовини, якщо вони вийдуть з українських територій. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Що буде з росією на другому Саміті. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу гратися словами, вирішили вони, або їх змусив світ...Ми боремося за те, щоб змусив світ, але для нас головне результат. Результат - це закінчення війни", - сказав Зеленський.Він зазначив, що росія може завтра розпочати перемовини з Україною, якщо вони вийдуть з українських територій."Що стосується перемовин з росією. Мені здається я детально сказав. росія завтра може розпочати, до речі з нами перемовини, не чикаючи нічого. Якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це і є повага до статуту ООН,
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна розуміє, що настане момент, коли потрібно буде говорити з росією, але позиція України буде дуже чіткою - не дозволити росії говорити мовою ультиматумів.
За підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії було сформоване Спільне комюніке про основи миру. УНН наводить повний текст документа, який підтримали 80 країн та 4 організації.
У Спільному комюніке за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії є конкретні цілі, які учасники Саміту поставили перед собою й до яких будуть прагнути.