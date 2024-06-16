Зеленский о присутствии рф на втором Саммите: это будет говорить о том, что они решили закончить войну

Присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они решили, или их заставил мир закончить войну. Также рф может уже завтра начать переговоры, если они выйдут из украинских территорий. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Что будет с россией на втором Саммите. Их присутствие там будет говорить о том, что они решили закончить войну. Не хочу играть словами, решили они, или их заставил мир...Мы боремся за то, чтобы заставил мир, но для нас главное результат. Результат - это окончание войны", - сказал Зеленский.Он отметил, что россия может завтра начать переговоры с Украиной, если они выйдут из украинских территорий. "Что касается переговоров с россией. Мне кажется я подробно сказал. россия завтра может начать, кстати с нами переговоры, не чикая ничего. Если они выйдут из наших законных территорий. Это и есть уважение к уставу ООН, - заявил Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина понимает, что наступит момент, когда нужно будет говорить с россией, но позиция Украины будет очень четкой - не позволить России говорить на языке ультиматумов.

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано Совместное коммюнике об основах мира. УНН приводит полный текст документа, который поддержали 80 стран и 4 организации.

В Совместном коммюнике по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии есть конкретные цели, которые участники Саммита поставили перед собой и к которым будут стремиться.