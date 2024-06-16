Настане момент, коли потрібно буде говорити з росією - Кулеба

Україна розуміє, що настане момент, коли потрібно буде говорити з росією, але позиція України буде дуже чіткою - не дозволити росії говорити мовою ультиматумів. Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

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Настане момент, коли потрібно буде говорити з росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз. Останній ультиматум путіна ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою - створити собі піар-хвилю напередодні саміту. У росії розуміли, що саміт буде великим, успішним, треба чимось перебивати. Використали "політичну ядерну зброю" в особі путіна. Довелося йому особисто намагатися збивати наш саміт. Йому це не вдалося, тому серйозного ставлення до його позицій немає