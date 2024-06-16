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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6996 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Настане момент, коли потрібно буде говорити з росією - Кулеба

Київ • УНН

 • 90640 перегляди

Україна розуміє необхідність врешті-решт розмовляти з Росією, але не дозволить Росії говорити мовою ультиматумів чи висувати неприйнятні вимоги щодо суверенних територій України.

Настане момент, коли потрібно буде говорити з росією - Кулеба

Україна розуміє, що настане момент, коли потрібно буде говорити з росією, але позиція України буде дуже чіткою - не дозволити росії говорити мовою ультиматумів. Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

Деталі

Настане момент, коли потрібно буде говорити з росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз. Останній ультиматум путіна ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою - створити собі піар-хвилю напередодні саміту. У росії розуміли, що саміт буде великим, успішним, треба чимось перебивати. Використали "політичну ядерну зброю" в особі путіна. Довелося йому особисто намагатися збивати наш саміт. Йому це не вдалося, тому серйозного ставлення до його позицій немає

- сказав Кулеба.

Він зазначив, що у заявах путіна були дві фундаментальні помилки: перша – мова ультиматумів, а друга – немислима вимога, щоб суверенна держава залишила власні суверенні території.

В основі цього Саміту – формула миру. Вчора та сьогодні якісь альтернативні плани не розглядалися

– додав Кулеба.

Нагадаємо

Позиція України щодо повернення військовополонених ясна та чітка. Це обмін за формулою "всіх на всіх". Що стосується дітей і цивільних заручників, то вони мають бути повернуті без жодних умов згідно Женевської конвенції та норм міжнародного права. 

Павло Башинський

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