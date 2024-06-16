Наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией - Кулеба

Украина понимает, что наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией, но позиция Украины будет очень четкой - не позволить России говорить на языке ультиматумов. Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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Наступит момент, когда нужно будет говорить с россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим россии говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас. Последний ультиматум Путина никакого аппетита на саммите не вызвал, потому что все понимают, что это было сделано с одной простой целью - создать себе пиар-волну накануне саммита. В россии понимали, что саммит будет большим, успешным, надо чем-то перебивать. Использовали "политическое ядерное оружие" в лице Путина. Пришлось ему лично пытаться сбивать наш саммит. Ему это не удалось, поэтому серьезного отношения к его позициям нет - сказал Кулеба.

Он отметил, что в заявлениях Путина были две фундаментальные ошибки: первая - язык ультиматумов, а вторая - немыслимое требование, чтобы суверенное государство оставило собственные суверенные территории.

В основе этого Саммита - формула мира. Вчера и сегодня какие-то альтернативные планы не рассматривались - добавил Кулеба.

Напомним,

Позиция Украины по возвращению военнопленных ясна и четка. Это обмен по формуле "всех на всех". Что касается детей и гражданских заложников, то они должны быть возвращены без всяких условий согласно Женевской конвенции и норм международного права.