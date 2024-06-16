“Наша позиція ясна та чітка - обмін всіх на всіх” - Офіс президента
Київ • УНН
Позиція України щодо повернення військовополонених чітка і ясна - обмін за формулою "всіх на всіх", при цьому діти та цивільні заручники мають бути повернуті безумовно, відповідно до Женевської конвенції та міжнародного права.
Позиція України щодо повернення військовополонених ясна та чітка. Це обмін за формулою "всіх на всіх". Що стосується дітей і цивільних заручників, то вони мають бути повернуті без жодних умов згідно Женевської конвенції та норм міжнародного права.
Про це в ефірі телемарафону заявила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, передає УНН.
Деталі
Єдине, що ми точно розуміємо, що є трек з гуманітарними питаннями, і трек з військовополоненими. Тут наша позиція ясна, чітка - обмін всіх на всіх. Але те, що стосується дітей і цивільних заручників, то очевидно, що вони просто мають бути повернуті без жодних умов згідно Женевської конвенції та норм міжнародного права. Я впевнена, що ми зможемо прискорити цей процес. Я думаю, що насправді це все про те, що це саміт задає певну рамку, певну основу і принципи, на які всі погодилися, а далі вже почнеться конкретна, детальна пропрацьовка цієї рамки вже в конкретний план дій
Нагадаємо
Видання Reuters опублікувало проєкт декларації за підсумками Саміту миру у Швейцарії, в якому є пункти про повернення Запорізької АЕС під контроль України, відновлення безпечного доступу до українських морських портів та обмін військовополоненими.