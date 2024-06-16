“Наша позиція ясна та чітка - обмін всіх на всіх” - Офіс президента

Позиція України щодо повернення військовополонених ясна та чітка. Це обмін за формулою "всіх на всіх". Що стосується дітей і цивільних заручників, то вони мають бути повернуті без жодних умов згідно Женевської конвенції та норм міжнародного права.

Про це в ефірі телемарафону заявила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, передає УНН.

Деталі

Єдине, що ми точно розуміємо, що є трек з гуманітарними питаннями, і трек з військовополоненими. Тут наша позиція ясна, чітка - обмін всіх на всіх. Але те, що стосується дітей і цивільних заручників, то очевидно, що вони просто мають бути повернуті без жодних умов згідно Женевської конвенції та норм міжнародного права. Я впевнена, що ми зможемо прискорити цей процес. Я думаю, що насправді це все про те, що це саміт задає певну рамку, певну основу і принципи, на які всі погодилися, а далі вже почнеться конкретна, детальна пропрацьовка цієї рамки вже в конкретний план дій