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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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“Наша позиція ясна та чітка - обмін всіх на всіх” - Офіс президента

Київ • УНН

 • 78680 перегляди

Позиція України щодо повернення військовополонених чітка і ясна - обмін за формулою "всіх на всіх", при цьому діти та цивільні заручники мають бути повернуті безумовно, відповідно до Женевської конвенції та міжнародного права.

“Наша позиція ясна та чітка - обмін всіх на всіх” - Офіс президента

Позиція України щодо повернення військовополонених ясна та чітка. Це обмін за формулою "всіх на всіх". Що стосується дітей і цивільних заручників, то вони мають бути повернуті без жодних умов згідно Женевської конвенції та норм міжнародного права.

Про це в ефірі телемарафону заявила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, передає УНН.

Деталі

Єдине, що ми точно розуміємо, що є трек з гуманітарними питаннями, і трек з військовополоненими. Тут наша позиція ясна, чітка - обмін всіх на всіх. Але те, що стосується дітей і цивільних заручників, то очевидно, що вони просто мають бути повернуті без жодних умов згідно Женевської конвенції та норм міжнародного права. Я впевнена, що ми зможемо прискорити цей процес. Я думаю, що насправді це все про те, що це саміт задає певну рамку, певну основу і принципи, на які всі погодилися, а далі вже почнеться конкретна, детальна пропрацьовка цієї рамки вже в конкретний план дій

- сказала Зарівна, відповідаючи на питання, як повернути полонених та цивільних, включаючи дітей.

Нагадаємо

Видання Reuters опублікувало проєкт декларації за підсумками Саміту миру у Швейцарії, в якому є пункти про повернення Запорізької АЕС під контроль України, відновлення безпечного доступу до українських морських портів та обмін військовополоненими. 

Павло Башинський

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