Позиция Украины по возвращению военнопленных ясна и четка. Это обмен по формуле "всех на всех". Что касается детей и гражданских заложников, то они должны быть возвращены без всяких условий согласно Женевской конвенции и норм международного права.

Об этом в эфире телемарафона заявила советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная, передает УНН.

Детали

Единственное, что мы точно понимаем, что есть трек с гуманитарными вопросами, и трек с военнопленными. Здесь наша позиция ясная, четкая - обмен всех на всех. Но то, что касается детей и гражданских заложников, то очевидно, что они просто должны быть возвращены без всяких условий согласно Женевской конвенции и норм международного права. Я уверена, что мы сможем ускорить этот процесс. Я думаю, что на самом деле это все о том, что этот саммит задает определенную рамку, определенную основу и принципы, на которые все согласились, а дальше уже начнется конкретная, детальная проработка этой рамки уже в конкретный план действий - сказала Заривная, отвечая на вопрос, как вернуть пленных и гражданских, включая детей.

Напомним,

Издание Reuters опубликовало проект декларации по итогам Саммита мира в Швейцарии, в котором есть пункты о возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины, восстановлении безопасного доступа к украинским морским портам и обмене военнопленными.