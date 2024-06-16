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Все, що ми хотіли, щоб Китай поважав територіальну цілісність України - Зеленський

Київ • УНН

 • 44585 перегляди

Зеленський закликав Китай поважати територіальну цілісність і суверенітет України, вважаючи, що Китай може відіграти важливу роль у підтримці України завдяки своєму політичному та економічному впливу на росію.

Все, що ми хотіли, щоб Китай поважав територіальну цілісність України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції звернувся до Китаю із закликом до взаємної поваги територіальної цілісності та суверенітету. Він вважає, що Китай, який має значний політичний та економічний вплив на росію, міг би відіграти важливу роль у підтримці України, передає УНН.

Ми поважаємо Китай і завжди поважали територіальну цілісність і суверенітет вашої держави. Все, що ми хотіли, щоб Китай поважав територіальну цілісність України і наш суверенітет. Ми поважаємо ваш народ, ваші цінності, життя і ваш вибір. І хотіли б, щоб Китай робив те саме, не більше. Хотілося б і не менше,

- сказав Зеленський.

Президент каже, що Китай дуже серйозна держава із серйозною економікою, яка має політичний економічний вплив на росію. Президент України вважає, що Китай міг би допомогти Україні.

Я не можу сприймати пропозиції просто через медіа. Розумієте, це неправильно. Ми говоримо про закінчення війни, тисячі жертв, захоплення територій, спалені домівки. Я не можу сприймати дуже серйозно те, що лідер тієї чи іншої держави або його представники передали в медіа. Що стосується Китаю, Україна ніколи не казала, що Китай наш ворог. І я прошу вас не використовувати такі речі. Я завжди говорю, що в Україні ворог один – путін. Що стосується друзів, то я вважаю, що друзі – це ті, хто допомагають тоді, коли складно. І я б хотів би, щоб Китай був другом для України

- заявив Зеленський.

Він зазначив, що Китай і Україна були важливими економічними партнерами. Важливо підкреслити, що вони залишаються партнерами, але путін заблокував Чорне море, що значно вплинуло на обсяги торгівлі. Найбільший обсяг товарообігу був у агропромисловому комплексі саме через Чорне море. Це призвело до зменшення товарообігу між нашими країнами, що є дуже важливим аспектом.

Коли я сказав, що Китай – це інструмент, я сказав конкретні речі. путін дезінформаційно, або зневажливо зробив все, щоб представники держави Китай працювали з іншими дипломатичними установами інших країн, для того, щоб ті відмінили свою присутність і підтримку України, а приєдналися до китайсько-бразильських пропозицій. І мені здається, це неправильно. Тому я ще раз підкреслюю, кожна країна і кожен лідер має право на свою позицію, не ламаючи іншу. Я так вважаю. Треба поважати одну одну. Все, що я хочу, щоб ми поважали одне одного. Все, що я хочу, миру своїй країни,

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони вирішили, або їх змусив світ закінчити війну. Також рф може вже завтра розпочати перемовини, якщо вони вийдуть з українських територій.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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