Китай поддерживает все усилия, которые способствуют миру в Украине, и готов в дальнейшем играть конструктивную роль в восстановлении мирных переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 24 июля, передает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Китая.

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Ван И отметил, что существует риск эскалации и распространения "конфликта" в Украине. По его словам, Китай всегда был твердо привержен продвижению политического урегулирования.

Он напомнил, что Китай и Бразилия совместно выпустили "Консенсус из шести пунктов", охватывающий "три принципа" конфликтных норм, "три элемента" плана мирных переговоров, "три проблемы" гуманитарной защиты.

Китай считает, что "решение всех споров должно быть достигнуто политическими средствам".

В последнее время и Украина, и россия посылают сигналы готовности к переговорам в той или иной степени. Хотя условия и сроки еще не назрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру, и готовы и в дальнейшем играть конструктивную роль в прекращении прекращения огня и возобновлении мирных переговоров - говорится в заявлении МИД Китая.

Также отмечается, что Китай обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине и будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине.

Кулеба на зустрічі з головою МЗС Китаю: потрібно завершити війну, відновити мир і прискорити відновлення України