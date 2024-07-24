Во время встречи с главой МИД Китая Ван И министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нужно завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление Украины, передает УНН.

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"Российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны означает новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости. Поэтому нужно завершить войну против нашего государства, восстановить мир и ускорить восстановление Украины. Кстати, российская агрессия стоит не только на пути развития Украины. Она также мешает международной стабильности, развитию добрососедских отношений, в том числе развитию торговли между Китаем и Европой", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что Украина недавно начала переговоры о вступлении в Европейский Союз - это решение является необратимым как для Украины, так и для ЕС.

"Предлагаю сегодня обсудить наши двусторонние отношения в частности через призму будущего членства Украины в ЕС и отношений Китая с Европейским Союзом. Хочу подтвердить, что мы с вами имеем контакты, начиная еще с 2020 года. Мы с вами общались и встречались после начала полномасштабного вторжения. Наша последняя встреча в Мюнхене была очень содержательной, и хочу отметить, что каждый наш новый разговор является содержательнее предыдущего, и это очень положительная динамика", - сказал Кулеба.

Он отметил, что сегодняшняя встреча происходит в развитие контактов между Президентом Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином.

"Сегодня мы проведем основательные и предметные переговоры о двусторонних отношениях, международной повестке дня и самое главное - о пути к миру. Убежден, что справедливый мир в Украине соответствует стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы мира является важной", - рассказал Кулеба.

Дополнение

Ранее Reuters сообщало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел более трех часов переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И в китайском городе Гуанчжоу в среду, что Киев назвал многодневной поездкой для обсуждения путей достижения "справедливого мира" в войне, которую развязала рф против Украины.