россия перебрасывает наемников из Африки в курскую область - СМИ

россия перебрасывает своих бойцов из африканской страны Буркина-Фасо в курскую область. Об этом французскому изданию Le Monde сообщил командир бригады наемников, пишет УНН.

Детали

Издание сообщает, что российское военизированное формирование ЧВК "медведь", которое связано с минобороны рф, покидает Буркина-Фасо. С мая около сотни бойцов обеспечивали охрану ключевых фигур местной военной хунты.

Официальной причиной их отъезда, всего через три месяца после прибытия, является участие в российских оборонительных усилиях против наступления украинской армии, начатого 6 августа в курской области.

Командир россиян виктор ермолаев по прозвищу "джедай" в комментарии Le Monde подтвердил факт ухода из Буркина-Фасо.

Напомним

беларусь под предлогом учений стягивает к границе с Украиной армию и военную технику. Кроме того фиксируют наемников бывшей ЧВК "вагнер". В МИД Украины призвали чиновников беларуси не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением москвы и отвести войска.

Британська розвідка: після смерті пригожина у ПВК "вагнер" лишилось близько 5 тисяч найманців