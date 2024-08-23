Британская разведка: после смерти пригожина в ЧВК «вагнер» осталось около 5 тысяч наемников
Киев • УНН
Британская разведка сообщает о значительном уменьшении и фрагментации ЧВК «Вагнер» после смерти Пригожина. Многие бывшие командиры перешли в другие формирования, а численность группы сократилась с 50 до 5 тысяч человек.
После того, как в прошлом году погиб главарь наемников из ЧВК «вагнер» группа значительно уменьшилась и стала более фрагментированной. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Британская разведка подчеркивает, что после после гибели Пригожина и основателя группы Вагнера Дмитрия Уткина группа становится все более фрагментированной, и многие из оставшихся в живых покидают ее.
Ярким примером этого является один из ее главарей Андрей Трошев. Мужчина пошел служить в минобороны РФ, где, вероятно, работает на ЧВК «Редут». Сейчас эта компания занимается формированием подразделений добровольческих корпусов для участия в боевых действиях в Украине.
Другой известный «вагнеровец - Александр Кузнецов, который был командиром первого штурмового отряда „вагнера“. Теперь он входит в состав чеченского добровольческого отряда специального назначения «Ахмат».
А командир третьего штурмового отряда «Вагнера» Борис Нижевенок возглавил добровольческий отряд «Восток-V» в мае 2024 года.
Аналитики говорят, что вслед за этими и другими бывшими главарями «Вагнера» из группировки уволилось немало ветеранов-«вагнеровцев»,
По сравнению с пиковой численностью около 50 тысяч человек в 2023 году, сейчас «Вагнер», скорее всего, насчитывает около 5 тысяч человек в своих остаточных дислокациях в Беларуси и Африке
Напомним,
Зимой британская разведка заявила, что на юге россии строят новую основу базу для наемников ЧВК «вагнер». На новой базе также будет размещен новый добровольческий корпус росгвардии.