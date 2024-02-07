Британська розвідка: кремль для «вагнерівців» будує нову базу
Київ • УНН
На півдні росії будують нову основу базу для найманців ПВК "вагнер". На новій базі також буде розміщено новий добровольчий корпус росгвардії.
кремль розбудовує на півдні росії нову структуру на основі колишніх найманців групи "вагнера". Про це йдеться в новому звіті Міноборони Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
Як зазначається у зведенні, новий польовий командир групи "вагнера" антон "лотос" єлізаров оприлюднив свою першу відеозаяву після загибелі колишнього власника "вагнера" євгена пригожина та колишнього польового командира дмитра "вагнера" уткіна в авіакатастрофі у серпні 2023 року.
У своєму відео єлізаров докладно розповів про місцеперебування нового штабу "вагнера" у козачих таборах у ростовській області на півдні росії, розташованому поряд із казармами 150-ї російської мотострілецької дивізії.єлізаров заявив, що на новій базі "вагнера" також буде розміщено новий добровольчий корпус росгвардії, що опосередковано підтверджує підпорядкування "вагнера" росгвардії.
За даними британської розвідки, росгвардія, ймовірно, готує нове формування Добровольчого корпусу із досвідчених співробітників "вагнера" для посилення військових зусиль росії в Україні та розширення російського впливу в Африці.
російська держава, швидше за все, санкціонувала будівництво нової бази "вагнера" і розуміє, що, підпорядкувавши "вагнеру" росгвардії, вона усунула б будь-яку потенційну загрозу, яку "вагнер" міг становити для безпеки російського режиму,
Нагадаємо
У білорусі перебуває до 1000 найманців ПВК "вагнер", які продовжують навчати білоруських військових і сили безпеки. Також присутність "вагнерівців" в білорусі грає на руку росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції на північному кордоні.
Британська розвідка: рф збільшить військові витрати за рахунок боргу та податків05.02.24, 12:38 • 22926 переглядiв