Британская разведка: кремль для "вагнеровцев" строит новую базу

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  127534 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  185440 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  208959 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  205674 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  237227 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  246814 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  204207 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  187972 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  284465 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356757 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Британская разведка: кремль для "вагнеровцев" строит новую базу

На юге россии строят новую основу базу для наемников ЧВК "вагнер". На новой базе также будет размещен новый добровольческий корпус росгвардии.

Война •   •  12454 просмотра
Британская разведка: кремль для "вагнеровцев" строит новую базу

Украина обсудила с Польшей недопущение возобновления блокады границы

Украина обсудила с Польшей вопрос недопущения возобновления польскими перевозчиками блокады общей границы.

Экономика •   •  16138 просмотра
Украина обсудила с Польшей недопущение возобновления блокады границы

Стая косаток, застрявшая в дрейфующих льдах у побережья Японии, предположительно смогла спастись

Стая из 13 косаток, оказавшаяся в ловушке под дрейфующими льдами у берегов Японии, вероятно, смогла спастись после того, как плотные льдины расшатались.

Новости Мира •   •  10962 просмотра
Стая косаток, застрявшая в дрейфующих льдах у побережья Японии, предположительно смогла спастись

Для военных - бесплатно: в Виннице открыли центр лечения боли и реабилитации "Прометей"

В Виннице открылся центр лечения боли и реабилитации "Прометей", который оказывает бесплатную помощь украинским военным с помощью современного оборудования и VR-технологий.

Общество •   •  15455 просмотра
Для военных - бесплатно: в Виннице открыли центр лечения боли и реабилитации "Прометей"

Польские фермеры планируют на месяц заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"

Польские фермеры планируют заблокировать пункт пропуска Дорогуск-Ягодин на польско-украинской границе 9 февраля с 11:00 в знак протеста. Протест предварительно продлится до 9 марта

Политика •   •  12938 просмотра
Польские фермеры планируют на месяц заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"

Швейцария попросила Китай присоединиться к мирному саммиту по войне в Украине

Швейцария пригласила Китай принять участие в мирной конференции по войне в Украине, и Китай ответил, что принял приглашение во внимание.

Политика •   •  13095 просмотра
Швейцария попросила Китай присоединиться к мирному саммиту по войне в Украине

ВР приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации

Верховная Рада поддержала за основу правительственный законопроект о мобилизации.

Политика •   •  13389 просмотра
ВР приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации

Повреждены два газопровода: в Николаеве ликвидируют последствия российской атаки

Два газопровода в Николаеве были повреждены в результате российских обстрелов 7 февраля, что привело к прекращению газоснабжения до тех пор, пока аварийные бригады не смогут их отремонтировать.

Война •   •  17051 просмотра
Повреждены два газопровода: в Николаеве ликвидируют последствия российской атаки

Атака рф на Киев унесла жизни четырех человек, раненых уже 38 - КГВА

Четыре человека погибли и 38 получили ранения в результате ракетного обстрела российскими войсками Киева, согласно сообщению КМВА.

Война •   •  44193 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни четырех человек, раненых уже 38 - КГВА

В Пакистане за день до выборов взорвали офисы двух кандидатов, по меньшей мере 24 человека погибли

Два взрыва унесли жизни по меньшей мере 24 человек в пакистанской провинции Белуджистан накануне всеобщих выборов.

Новости Мира •   •  38241 просмотра
В Пакистане за день до выборов взорвали офисы двух кандидатов, по меньшей мере 24 человека погибли