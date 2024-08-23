Британська розвідка: після смерті пригожина у ПВК "вагнер" лишилось близько 5 тисяч найманців

Після того, як минулого року загинув ватажок найманців із ПВК "вагнер" група значно зменшилась і стала більш фрагментованою. Про це заявили у Міністерстві оборони Великої Британії, передає УНН.

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Британська розвідка підкреслює, що після після загибелі Пригожина і засновника групи Вагнера Дмитрія Уткіна група стає все більш фрагментованою, і багато з тих, хто залишився в живих, покидають її.

Яскравим прикладом цього є один з її ватажків Андрєй Трошев. Чоловік пішов служити до міноборони рф, де, ймовірно, працює на ПВК "Редут". Наразі ця компанія займається формуванням підрозділів добровольчих корпусів для участі в бойових діях в Україні.

Інший відомий "вагнерівець - Александр Кузнєцов, який був командиром першого штурмового загону "вагнера". Тепер він входить до складу чеченського добровольчого загону спеціального призначення "Ахмат".

А командир третього штурмового загону "Вагнера" Борис Ніжевенок очолив добровольчий загін "Восток-V" у травні 2024 року.

Аналітики кажуть, що слідом за цими та іншими колишніми ватажками "Вагнера" з угруповання звільнилося чимало ветеранів-"вагнерівців",

Порівняно з піковою чисельністю близько 50 тисяч осіб у 2023 році, зараз "Вагнер", найімовірніше, налічує близько 5 тисяч осіб у своїх залишкових дислокаціях у Білорусі та Африці