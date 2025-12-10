В посольстве рф в Иране открещиваются от письма с предложением о вербовке на войну в Украине
Киев • УНН
Посольство рф в Иране заявило, что письма с предложением вербовки иранцев на войну в Украине рассылают злоумышленники. В рекламе обещают 20 000 долларов за подписание контракта и ежемесячную зарплату 2000 долларов.
Посольство рф в Иране сообщило, что письмо с предложением о вербовке на войну с Украиной иранцам через интернет якобы рассылают злоумышленники, передает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
В октябре представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров сообщил, что российские спецслужбы в Афганистане вербуют на войну бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки.
Однако посольство рф в Иране сообщило, что письмо с предложением о вербовке на войну с Украиной иранцам через интернет якобы рассылают злоумышленники.
"Ни посольство, ни какая-либо российская официальная структура не имеют к нему никакого отношения", - говорится в заявлении.
В рекламе, которую посольство назвало подделкой, обещают выплатить 20 000 долларов, как только контракт будет подписан, и ежемесячную зарплату в размере 2000 долларов.
В этом письме говорится, в частности, об обучении в городе Уфа и организации языковых курсов. Делегированные задачи также варьируются от службы в "штурмовых отрядах" до "оператора БПЛА". Ежемесячные платежи также могут меняться в зависимости от населенного пункта.
Кроме того, посольство россии отрицает прямую причастность к привлечению иранцев, однако различные сообщения указывают на то, что вербовка иностранцев для участия в войне против Украины часто осуществляется неофициальными каналами и через подставные компании.
Добавим
Издание также напоминает, что десятки семей со всей Индии собрались в начале ноября в Нью-Дели, чтобы попросить высокопоставленных чиновников вернуть своих близких домой из россии. По их словам, их люди попали в секретную сеть, которая отвезла их в Россию с обещанием легальной работы, а затем отправила воевать на передовой в Украине.
После того, как выяснилось, что в Кении некоторые кадровые агентства обманом завербовали граждан страны в российскую армию, правительство готовит новый закон, призванный усилить контроль.
В ЮАР недавно вспыхнул скандал, связанный с вербовкой: одна из дочерей бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы подала в полицию заявление против своей сестры, обвинив ее в вербовке мужчин на войну в Украине, которым обещали, что в рф они пройдут подготовку на должность охранников, но обманом заставили вступить в армию.
На стороне россии против Украины воюют также тысячи выходцев из стран Центральной Азии, которые недавно получили гражданство РФ.
