В посольстве рф в Иране открещиваются от письма с предложением о вербовке на войну в Украине

Посольство рф в Иране сообщило, что письмо с предложением о вербовке на войну с Украиной иранцам через интернет якобы рассылают злоумышленники, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

В октябре представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров сообщил, что российские спецслужбы в Афганистане вербуют на войну бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки.

Однако посольство рф в Иране сообщило, что письмо с предложением о вербовке на войну с Украиной иранцам через интернет якобы рассылают злоумышленники.

"Ни посольство, ни какая-либо российская официальная структура не имеют к нему никакого отношения", - говорится в заявлении.

В рекламе, которую посольство назвало подделкой, обещают выплатить 20 000 долларов, как только контракт будет подписан, и ежемесячную зарплату в размере 2000 долларов.

В этом письме говорится, в частности, об обучении в городе Уфа и организации языковых курсов. Делегированные задачи также варьируются от службы в "штурмовых отрядах" до "оператора БПЛА". Ежемесячные платежи также могут меняться в зависимости от населенного пункта.

Кроме того, посольство россии отрицает прямую причастность к привлечению иранцев, однако различные сообщения указывают на то, что вербовка иностранцев для участия в войне против Украины часто осуществляется неофициальными каналами и через подставные компании.

Россия вербует украинских детей в свою армию прямо в школах на оккупированных территориях - ЦПД

Добавим

В октябре представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров сообщил, что российские спецслужбы в Афганистане вербуют на войну бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки.

Издание также напоминает, что десятки семей со всей Индии собрались в начале ноября в Нью-Дели, чтобы попросить высокопоставленных чиновников вернуть своих близких домой из россии. По их словам, их люди попали в секретную сеть, которая отвезла их в Россию с обещанием легальной работы, а затем отправила воевать на передовой в Украине.

После того, как выяснилось, что в Кении некоторые кадровые агентства обманом завербовали граждан страны в российскую армию, правительство готовит новый закон, призванный усилить контроль.

Вербовал боевиков на войну в Украине на стороне рф: в Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению

В ЮАР недавно вспыхнул скандал, связанный с вербовкой: одна из дочерей бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы подала в полицию заявление против своей сестры, обвинив ее в вербовке мужчин на войну в Украине, которым обещали, что в рф они пройдут подготовку на должность охранников, но обманом заставили вступить в армию.

На стороне россии против Украины воюют также тысячи выходцев из стран Центральной Азии, которые недавно получили гражданство РФ.

В Кении раскрыли преступную сеть, которая обманом вербовала граждан страны на войну россии против Украины