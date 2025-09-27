В Кении раскрыли преступную сеть, которая обманом вербовала граждан страны на войну россии против Украины

$41.490.00
48.710.00
ukenru
26 сентября, 14:33 • 44397 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 87126 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 36416 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 35637 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 34280 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 25636 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 48874 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 51015 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49888 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30342 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
45%
758мм
Популярные новости
Иран ускорил строительство подземного военного объекта возле ядерного комплексаPhoto27 сентября, 02:55 • 5004 просмотра
Правительство запускает эксперимент по идентификации погибших по биометрическим данным27 сентября, 03:23 • 4612 просмотра
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентябряPhoto27 сентября, 05:02 • 12884 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 16565 просмотра
Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение россии и беларуси08:28 • 8034 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 16564 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 87126 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 39331 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 48874 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 51015 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Эдгарс Ринкевичс
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Дания
Соединённые Штаты
Литва
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 44392 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 33608 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 38920 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 41236 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 48836 просмотра
Актуальное
Таймс
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social

В Кении раскрыли преступную сеть, которая обманом вербовала граждан страны на войну россии против Украины

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Полиция Кении спасла 22 человека от группировки, которая обманом вербовала их для работы в россии, а на самом деле планировала отправить воевать в Украину. Один подозреваемый арестован, расследование продолжается.

В Кении раскрыли преступную сеть, которая обманом вербовала граждан страны на войну россии против Украины

Полиция сообщила, что в Кении более 20 человек были спасены от группировки, занимавшейся торговлей людьми. Пострадавших заманивали предложениями работы в России, но намеревались отправить воевать в Украину, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Это произошло после разведывательного рейда в жилой квартире на окраине столицы Найроби, где офицеры полиции изъяли материалы для вербовки, проездные документы и письма с предложениями работы.

Один подозреваемый, обвиняемый в координации поездок жертв в Россию в сентябре и октябре, был арестован. Его доставили в суд и задержали на 19 суток, пока полиция завершает расследование.

Власти заявили, что арест в среду произошел после скоординированной межведомственной операции безопасности, направленной против преступной сети, которая вымогала огромные суммы у кенийских соискателей работы.

Всего 22 кенийца были найдены в квартире в районе реки Ати, "в ожидании оформления в россию".

Детективы сообщили, что жертвы рассказали, что подписали контракты с неназванным агентством по трудоустройству за границей, обязавшись уплатить до 18 000 долларов США (13 000 фунтов стерлингов) за визы, проезд, проживание и другие логистические услуги. Некоторые жертвы также отметили, что они уже внесли депозиты в размере 1500 долларов США.

рф завербовала не менее 122 граждан Туркменистана для участия в войне против Украины22.08.25, 04:53 • 4385 просмотров

По словам полиции, после вербовки многие возвращаются домой ранеными, травмированными, а в некоторых случаях никогда не возвращаются.

У правоохранительных органов страны в целом растет обеспокоенность по поводу роста числа кенийцев, которых перевозят за границу под фальшивыми обещаниями работы.

Недавно в Украине был захвачен молодой кенийский спортсмен, который заявил, что его обманом заставили вступить в российскую армию.

"Я кениец, не стреляйте" - спортсмен, который говорит, что его обманом заманили в российскую армию.

Высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел недавно заявил, что правительство Кении расследует сообщения о нескольких гражданах Кении, которые якобы были перевезены в россию, а сейчас они удерживаются как военнопленные в Украине.

Граждане Сомали, Сьерра-Леоне, Того, Кубы и Шри-Ланки, среди прочих, в настоящее время удерживаются в украинских лагерях для военнопленных, недавно сообщил BBC Петр Яценко, представитель Украины по вопросам обращения с военнопленными.

Однако, говоря о других военнопленных, он добавил, что "большинство африканских государств мало заинтересованы в возвращении таких граждан и не желают принимать их обратно".

Дополнение

Правительство Кении начало расследование относительно возможной продажи своих граждан в рабство для российской армии. Это произошло после того, как кенийский спортсмен, обманом подписав контракт с минобороны рф, попал в плен к ВСУ на Харьковщине.

Павел Зинченко

Криминал и ЧПНовости Мира
Шри-Ланка
Куба
Кения
Сомали
Украина