Полиция сообщила, что в Кении более 20 человек были спасены от группировки, занимавшейся торговлей людьми. Пострадавших заманивали предложениями работы в России, но намеревались отправить воевать в Украину, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Это произошло после разведывательного рейда в жилой квартире на окраине столицы Найроби, где офицеры полиции изъяли материалы для вербовки, проездные документы и письма с предложениями работы.

Один подозреваемый, обвиняемый в координации поездок жертв в Россию в сентябре и октябре, был арестован. Его доставили в суд и задержали на 19 суток, пока полиция завершает расследование.

Власти заявили, что арест в среду произошел после скоординированной межведомственной операции безопасности, направленной против преступной сети, которая вымогала огромные суммы у кенийских соискателей работы.

Всего 22 кенийца были найдены в квартире в районе реки Ати, "в ожидании оформления в россию".

Детективы сообщили, что жертвы рассказали, что подписали контракты с неназванным агентством по трудоустройству за границей, обязавшись уплатить до 18 000 долларов США (13 000 фунтов стерлингов) за визы, проезд, проживание и другие логистические услуги. Некоторые жертвы также отметили, что они уже внесли депозиты в размере 1500 долларов США.

рф завербовала не менее 122 граждан Туркменистана для участия в войне против Украины

По словам полиции, после вербовки многие возвращаются домой ранеными, травмированными, а в некоторых случаях никогда не возвращаются.

У правоохранительных органов страны в целом растет обеспокоенность по поводу роста числа кенийцев, которых перевозят за границу под фальшивыми обещаниями работы.

Недавно в Украине был захвачен молодой кенийский спортсмен, который заявил, что его обманом заставили вступить в российскую армию.

"Я кениец, не стреляйте" - спортсмен, который говорит, что его обманом заманили в российскую армию.

Высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел недавно заявил, что правительство Кении расследует сообщения о нескольких гражданах Кении, которые якобы были перевезены в россию, а сейчас они удерживаются как военнопленные в Украине.

Граждане Сомали, Сьерра-Леоне, Того, Кубы и Шри-Ланки, среди прочих, в настоящее время удерживаются в украинских лагерях для военнопленных, недавно сообщил BBC Петр Яценко, представитель Украины по вопросам обращения с военнопленными.

Однако, говоря о других военнопленных, он добавил, что "большинство африканских государств мало заинтересованы в возвращении таких граждан и не желают принимать их обратно".

Дополнение

Правительство Кении начало расследование относительно возможной продажи своих граждан в рабство для российской армии. Это произошло после того, как кенийский спортсмен, обманом подписав контракт с минобороны рф, попал в плен к ВСУ на Харьковщине.