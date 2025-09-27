$41.490.00
У Кенії розкрили злочинну мережу, яка обманом вербувала громадян країни на війну росії проти України

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Поліція Кенії врятувала 22 людини від угруповання, яке обманом вербувало їх для роботи в росії, а насправді планувало відправити воювати в Україну. Одного підозрюваного заарештовано, розслідування триває.

У Кенії розкрили злочинну мережу, яка обманом вербувала громадян країни на війну росії проти України

Поліція повідомила, що в Кенії понад 20 людей було врятовано від угруповання, яке займалося торгівлею людьми. Потерпілих заманювали пропозиціями роботи в росії, але мали намір відправити воювати в Україну, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Це сталося після розвідувального рейду в житловій квартирі на околиці столиці Найробі, де офіцери поліції вилучили матеріали для вербування, проїзні документи та листи з пропозиціями роботи.

Одного підозрюваного, звинуваченого в координації поїздок жертв до росії у вересні та жовтні, було заарештовано. Його доставили до суду та затримали на 19 діб, поки поліція завершує розслідування.

Влада заявила, що арешт у середу відбувся після скоординованої міжвідомчої операції безпеки, спрямованої проти злочинної мережі, яка вимагала величезні суми у кенійських шукачів роботи.

Загалом 22 кенійців було знайдено в квартирі в районі річки Аті, "в очікуванні оформлення до росії".

Детективи повідомили, що жертви розповіли, що підписали контракти з неназваним агентством з працевлаштування за кордоном, зобов'язавшись сплатити до 18 000 доларів США (13 000 фунтів стерлінгів) за візи, проїзд, проживання та інші логістичні послуги. Деякі жертви також зазначили, що вони вже внесли депозити в розмірі 1500 доларів США.

рф цьогоріч завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану для участі у війні проти України 22.08.25, 04:53 • 4385 переглядiв

За словами поліції, після вербування багато хто повертається додому пораненими, травмованими, а в деяких випадках ніколи не повертається.

У правоохоронних органів країни загалом зростає занепокоєння щодо зростання кількості кенійців, яких перевозять за кордон під фальшивими обіцянками роботи.

Нещодавно в Україні було захоплено молодого кенійського спортсмена, який заявив, що його обманом змусили вступити до російської армії.

"Я кенієць, не стріляйте" - спортсмен, який каже, що його обманом заманили до російської армії.

Високопоставлений чиновник Міністерства закордонних справ нещодавно заявив, що уряд Кенії розслідує повідомлення про кількох громадян Кенії, яких нібито було перевезено до росії, а зараз вони утримуються як військовополонені в Україні.

Громадяни Сомалі, Сьєрра-Леоне, Того, Куби та Шрі-Ланки, серед інших, наразі утримуються в українських таборах для військовополонених, нещодавно повідомив BBC Петро Яценко, речник України з питань поводження з військовополоненими.

Однак, говорячи про інших військовополонених, він додав, що "більшість африканських держав мало зацікавлені в поверненні таких громадян і не бажають приймати їх назад".

Доповнення

Уряд Кенії розпочав розслідування щодо можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії. Це сталося після того, як кенійський спортсмен, обманом підписавши контракт з міноборони рф, потрапив у полон до ЗСУ на Харківщині.

Павло Зінченко

