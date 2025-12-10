$42.180.11
49.090.07
ukenru
11:00 • 924 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 9388 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 11629 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 23785 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 39178 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 39278 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 30778 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 62665 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 42026 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27972 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У посольстві рф в Ірані відхрещуються від листа із пропозицією про вербування на війну в Україні

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Посольство рф в Ірані заявило, що листи з пропозицією вербування іранців на війну в Україні розсилають зловмисники. У рекламі обіцяють 20 000 доларів за підписання контракту та щомісячну зарплату 2000 доларів.

У посольстві рф в Ірані відхрещуються від листа із пропозицією про вербування на війну в Україні

Посольство рф в Ірані повідомило, що лист із пропозицією про вербування на війну з Україною іранцям через інтернет нібито розсилають зловмисники, передає УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

У жовтні представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Олександров повідомив, що російські спецслужби в Афганістані вербують на війну колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки.

Проте посольство рф в Ірані повідомило, що лист із пропозицією про вербування на війну з Україною іранцям через інтернет нібито розсилають зловмисники.

"Ні посольство, ні якась російська офіційна структура не мають до нього жодного відношення", - йдеться у заяві.

У рекламі, яку посольство назвало підробкою, обіцяють виплатити 20 000 доларів, щойно контракт буде підписано, та щомісячну зарплату у розмірі 2000 доларів.

У цьому листі йдеться, зокрема, про навчання у місті Уфа та організацію мовних курсів. Делеговані завдання також варіюються від служби у "штурмових загонах" до "оператора БПЛА". Щомісячні платежі також можуть змінюватись в залежності від населеного пункту.

Крім того, посольство росії заперечує пряму причетність до залучення іранців, однак різні повідомлення вказують на те, що вербування іноземців для участі у війні проти України часто здійснюється неофіційними каналами і через підставні компанії.

росія вербує українських дітей до своєї армії прямо в школах на окупованих територіях - ЦПД10.12.25, 07:45 • 2548 переглядiв

Додамо

У жовтні представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Олександров повідомив, що російські спецслужби в Афганістані вербують на війну колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки.

Видання також нагадує, що десятки сімей з усієї Індії зібралися на початку листопада в Нью-Делі, щоб попросити високопосадовців повернути своїх близьких додому з росії. За їхніми словами, їхні люди потрапили до секретної мережі, яка відвезла їх до росії із обіцянкою легальної роботи, а потім відправила воювати на передовій в Україні.

Після того, як з'ясувалося, що в Кенії деякі кадрові агенції обманом завербували громадян країни в російську армію, уряд готує новий закон, покликаний посилити контроль.

Вербував бойовиків на війну в Україні на боці рф: в Іраку чоловіка засудили до довічного ув’язнення29.09.25, 20:22 • 7441 перегляд

У ПАР нещодавно спалахнув скандал, пов'язаний з вербуванням: одна з дочок колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми подала в поліцію заяву проти своєї сестри, звинувативши її у вербуванні чоловіків на війну в Україні, яким обіцяли, що в рф вони пройдуть підготовку на посаду охоронців, але з обманів змусили вступити в армію.

На боці росії проти України воюють також тисячі вихідців із країн Центральної Азії, які нещодавно отримали громадянство рф.

У Кенії розкрили злочинну мережу, яка обманом вербувала громадян країни на війну росії проти України27.09.25, 15:42 • 5884 перегляди

Антоніна Туманова

