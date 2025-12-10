У посольстві рф в Ірані відхрещуються від листа із пропозицією про вербування на війну в Україні

Посольство рф в Ірані повідомило, що лист із пропозицією про вербування на війну з Україною іранцям через інтернет нібито розсилають зловмисники, передає УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

У жовтні представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Олександров повідомив, що російські спецслужби в Афганістані вербують на війну колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки.

Проте посольство рф в Ірані повідомило, що лист із пропозицією про вербування на війну з Україною іранцям через інтернет нібито розсилають зловмисники.

"Ні посольство, ні якась російська офіційна структура не мають до нього жодного відношення", - йдеться у заяві.

У рекламі, яку посольство назвало підробкою, обіцяють виплатити 20 000 доларів, щойно контракт буде підписано, та щомісячну зарплату у розмірі 2000 доларів.

У цьому листі йдеться, зокрема, про навчання у місті Уфа та організацію мовних курсів. Делеговані завдання також варіюються від служби у "штурмових загонах" до "оператора БПЛА". Щомісячні платежі також можуть змінюватись в залежності від населеного пункту.

Крім того, посольство росії заперечує пряму причетність до залучення іранців, однак різні повідомлення вказують на те, що вербування іноземців для участі у війні проти України часто здійснюється неофіційними каналами і через підставні компанії.

Додамо

Видання також нагадує, що десятки сімей з усієї Індії зібралися на початку листопада в Нью-Делі, щоб попросити високопосадовців повернути своїх близьких додому з росії. За їхніми словами, їхні люди потрапили до секретної мережі, яка відвезла їх до росії із обіцянкою легальної роботи, а потім відправила воювати на передовій в Україні.

Після того, як з'ясувалося, що в Кенії деякі кадрові агенції обманом завербували громадян країни в російську армію, уряд готує новий закон, покликаний посилити контроль.

У ПАР нещодавно спалахнув скандал, пов'язаний з вербуванням: одна з дочок колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми подала в поліцію заяву проти своєї сестри, звинувативши її у вербуванні чоловіків на війну в Україні, яким обіцяли, що в рф вони пройдуть підготовку на посаду охоронців, але з обманів змусили вступити в армію.

На боці росії проти України воюють також тисячі вихідців із країн Центральної Азії, які нещодавно отримали громадянство рф.

