На ТОТ прибула нова партія вчителів з рф працювати на постійній основі - ЦНС
Київ • УНН
Приїжджі "педагоги" часто переїжджають із сім'ями, тому їхнє поселення змінює демографію. Окупанти заселяють їх у житло українців, які були вимушені виїхати.
росія завозить на тимчасово окуповані території України партії "вчителів" з глибинок рф за контрактами й виплатами. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що їхнє завдання - промивати мізки українським дітям.
Бо багато місцевих педагогів відмовилися співпрацювати з ворогом
У ЦНС додають, що приїжджі часто переїжджають із сім'ями, тому їхнє поселення змінює демографію - окупанти заселяють їх у житло українців, які були вимушені виїхати.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти розпочали кампанію з "перевиховання" вчителів історії. Їх змушують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати вигідну москві версію історії.
кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"25.09.25, 03:39 • 3836 переглядiв