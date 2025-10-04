На ТОТ прибула нова партія вчителів з рф працювати на постійній основі - ЦНС

$41.280.00
48.500.00
ukenru
3 жовтня, 16:00 • 32046 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 52172 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 61051 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 58901 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 35721 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 50160 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 33886 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21158 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20857 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16960 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі4 жовтня, 00:38 • 13321 перегляди
Військові ЗСУ показали ефектне знищення російської гармати, САУ та міномета на Краматорському напрямкуVideo01:40 • 3542 перегляди
Названо п'ять трав та спецій, що покращують травлення02:14 • 4118 перегляди
Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на суботуPhoto03:59 • 4990 перегляди
Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській областіVideo04:16 • 18163 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 32787 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 43124 перегляди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Сектор Газа
Чернігів
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 19697 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 32041 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 33739 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 36633 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 79431 перегляди
Іскандер (ОТРК)
MIM-104 Patriot
The New York Times
Свіфт
E-6 Mercury

На ТОТ прибула нова партія вчителів з рф працювати на постійній основі - ЦНС

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Приїжджі "педагоги" часто переїжджають із сім'ями, тому їхнє поселення змінює демографію. Окупанти заселяють їх у житло українців, які були вимушені виїхати.

На ТОТ прибула нова партія вчителів з рф працювати на постійній основі - ЦНС

росія завозить на тимчасово окуповані території України партії "вчителів" з глибинок рф за контрактами й виплатами. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що їхнє завдання - промивати мізки українським дітям.

Бо багато місцевих педагогів відмовилися співпрацювати з ворогом

-йдеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що приїжджі часто переїжджають із сім'ями, тому їхнє поселення змінює демографію - окупанти заселяють їх у житло українців, які були вимушені виїхати.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти розпочали кампанію з "перевиховання" вчителів історії. Їх змушують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати вигідну москві версію історії.

кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"25.09.25, 03:39 • 3836 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна