На ВОТ прибыла новая партия учителей из РФ работать на постоянной основе - ЦНС
Киев • УНН
россия завозит на временно оккупированные территории Украины партии "учителей" из глубинок рф по контрактам и выплатам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что их задача - промывать мозги украинским детям.
Потому что многие местные педагоги отказались сотрудничать с врагом
В ЦНС добавляют, что приезжие часто переезжают с семьями, поэтому их поселение меняет демографию - оккупанты заселяют их в жилье украинцев, которые были вынуждены уехать.
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты начали кампанию по "перевоспитанию" учителей истории. Их заставляют проходить спецкурсы и получать сертификаты, чтобы иметь право преподавать выгодную москве версию истории.
