На оккупированных территориях Украины детей начали русифицировать. В старших группах детских садов ввели занятия по "языковому развитию", где обучают русскому языку и вытесняют украинские слова. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС)

Подробности

Отмечается, что на ВОТ россияне начали русифицировать детей еще в детских садах. Для старших групп ввели обязательные занятия по "развитию речи", во время которых детей учат русскому языку и вытесняют украинские слова.

Цель очевидна — привить русское произношение с детства, чтобы стереть следы украинской идентичности - говорится в сообщении.

"Это часть целенаправленной политики, которая имеет тяжелые последствия для будущего поколения", - добавили в ЦНС.

Напомним

российские оккупационные администрации получили указание уменьшить употребление украинских слов в быту местных жителей. Это является частью более широкой политики ассимиляции и давления, направленной на вытеснение украинского языка.

Правительство РФ запускает систему "поощрений" для образовательных учреждений, поддерживающих оккупационную армию - ЦНС