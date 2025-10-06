$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 13603 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 29508 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 29235 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 32612 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 62160 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 30271 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 37324 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 64850 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76650 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91954 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
На оккупированных территориях Украины детей русифицируют в детсадах - ЦНС

Киев • УНН

 • 380 просмотра

На оккупированных территориях Украины в детсадах ввели занятия по "языковому развитию", где обучают русскому языку. Это вытесняет украинские слова, сообщает Центр национального сопротивления.

На оккупированных территориях Украины детей русифицируют в детсадах - ЦНС

На оккупированных территориях Украины детей начали русифицировать. В старших группах детских садов ввели занятия по "языковому развитию", где обучают русскому языку и вытесняют украинские слова. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС)  

Подробности

Отмечается, что на ВОТ россияне начали русифицировать детей еще в детских садах. Для старших групп ввели обязательные занятия по "развитию речи", во время которых детей учат русскому языку и вытесняют украинские слова.

Цель очевидна — привить русское произношение с детства, чтобы стереть следы украинской идентичности

- говорится в сообщении.

"Это часть целенаправленной политики, которая имеет тяжелые последствия для будущего поколения", - добавили в ЦНС.

Напомним

российские оккупационные администрации получили указание уменьшить употребление украинских слов в быту местных жителей. Это является частью более широкой политики ассимиляции и давления, направленной на вытеснение украинского языка.  

Правительство РФ запускает систему "поощрений" для образовательных учреждений, поддерживающих оккупационную армию - ЦНС06.10.25, 06:46 • 3234 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоПолитика
Украина