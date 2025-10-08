россияне украли более 170 культурных ценностей на оккупированных территориях - ГУР

российские захватчики похитили более 170 культурных ценностей с оккупированных территорий Украины - в частности, речь идет о музее "Каменная Могила" в Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Подробности

На портале War&Sanctions в разделе "Похищенное наследие" обнародованы данные о 178 ценностях, похищенных россиянами на временно оккупированных территориях Украины.

Среди них - 140 артефактов, похищенных во время незаконных археологических раскопок в Крыму - на объектах Южное предместье Херсонеса Таврического, городище Кадыковское (римский лагерь) и памятнике византийской архитектуры "Церковь Иоанна Предтечи".

Также россияне вывезли 37 экспонатов из Национального историко-археологического музея "Каменная Могила" в музей "Херсонес Таврический" под видом "временной выставки" "Духовный мир предков в петроглифах Каменной Могилы" в 2023 году.

Присваивая украинскую культуру и историю, россия пытается стереть украинскую национальную идентичность, легализовать агрессию и оккупацию - заявили в ГУР.

Напомним

На оккупированных территориях Украины детей начали русифицировать. В старших группах детских садов ввели занятия по "языковому развитию", где обучают русскому языку и вытесняют украинские слова.