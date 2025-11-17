$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 5592 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 11488 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 13143 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 16213 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 17883 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40109 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24870 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19175 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21491 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16502 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Россия разрушила усадьбу Хрущевых на Сумщине – памятник, связанный с Шевченко

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Российские войска ночью разрушили усадьбу Хрущевых в селе Лифино на Сумщине, один из ценнейших архитектурных памятников региона. Объект, где гостил Тарас Шевченко, полностью утратил уникальные деревянные элементы.

Россия разрушила усадьбу Хрущевых на Сумщине – памятник, связанный с Шевченко

В ночь на понедельник российские войска нанесли удар по селу Лифино Сумской области, в результате атаки разрушена усадьба Хрущевых – одна из ценнейших архитектурных памятников региона. Об этом сообщил архитектор и краевед Игорь Титаренко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Подробности

По словам Титаренко, объект, который и без того годами приходил в упадок из-за безразличия, теперь фактически стерт ударами российской армии.

Это была одна из самых интересных жемчужин Сумской области… и полностью разрушена российской армией 

– написал Титаренко.

Усадьба имела высокую историческую ценность: здесь в свое время гостил Тарас Шевченко, который оставил в доме зарисовки и этюды. Архитектурный комплекс включал подземную часть с тоннелем, а фасады и интерьеры украшали уникальные деревянные резные элементы, которые теперь полностью утрачены. Уцелел лишь каменный каркас.

Краевед подчеркивает, что даже в разрушенном состоянии объект нуждается в охране.

Остатки необходимо сохранить и законсервировать для будущей реставрации… государство должно продолжать защищать даже разрушенные объекты культурного наследия 

– написал краевед.

россияне украли более 170 культурных ценностей на оккупированных территориях - ГУР08.10.25, 09:34 • 4037 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Село
Война в Украине
Тарас Шевченко
Сумская область