Россия разрушила усадьбу Хрущевых на Сумщине – памятник, связанный с Шевченко

В ночь на понедельник российские войска нанесли удар по селу Лифино Сумской области, в результате атаки разрушена усадьба Хрущевых – одна из ценнейших архитектурных памятников региона. Об этом сообщил архитектор и краевед Игорь Титаренко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Подробности

По словам Титаренко, объект, который и без того годами приходил в упадок из-за безразличия, теперь фактически стерт ударами российской армии.

Это была одна из самых интересных жемчужин Сумской области… и полностью разрушена российской армией – написал Титаренко.

Усадьба имела высокую историческую ценность: здесь в свое время гостил Тарас Шевченко, который оставил в доме зарисовки и этюды. Архитектурный комплекс включал подземную часть с тоннелем, а фасады и интерьеры украшали уникальные деревянные резные элементы, которые теперь полностью утрачены. Уцелел лишь каменный каркас.

Краевед подчеркивает, что даже в разрушенном состоянии объект нуждается в охране.

Остатки необходимо сохранить и законсервировать для будущей реставрации… государство должно продолжать защищать даже разрушенные объекты культурного наследия – написал краевед.

россияне украли более 170 культурных ценностей на оккупированных территориях - ГУР