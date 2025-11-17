Через атаку БпЛА виникли пожежі у Дніпрі та районі - ОВА
Київ • УНН
У Дніпрі та районі виникли пожежі ввечері 17 листопада внаслідок російської дронової атаки. Місто зазнало масованої атаки БПЛА, чути вибухи.
Ввечері понеділка, 17 листопада, у Дніпрі та районі виникли пожежі внаслідок російської дронової атаки. Про це інформує очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко, передає УНН.
Через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі
"Деталі з'ясовуємо. Доки ж не нехтуйте правилами безпеки. Загроза зберігається", - закликав Гайваненко.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що росіяни 17 листопада ввечері почали масовану атаку Дніпра за допомогою БПЛА. У місті чути вибухи.
