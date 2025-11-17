Через атаку БпЛА виникли пожежі у Дніпрі та районі - ОВА

Ввечері понеділка, 17 листопада, у Дніпрі та районі виникли пожежі внаслідок російської дронової атаки. Про це інформує очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко, передає УНН.

Через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі