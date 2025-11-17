$42.040.02
17 листопада, 16:21 • 13116 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 23719 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 22951 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 23946 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 24098 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 20903 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 49196 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25914 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19804 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22320 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Через атаку БпЛА виникли пожежі у Дніпрі та районі - ОВА

Київ • УНН

 • 892 перегляди

У Дніпрі та районі виникли пожежі ввечері 17 листопада внаслідок російської дронової атаки. Місто зазнало масованої атаки БПЛА, чути вибухи.

Через атаку БпЛА виникли пожежі у Дніпрі та районі - ОВА

Ввечері понеділка, 17 листопада, у Дніпрі та районі виникли пожежі внаслідок російської дронової атаки. Про це інформує очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко, передає УНН.

Через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі

- написав чиновник у своєму Telegram.

"Деталі з'ясовуємо. Доки ж не нехтуйте правилами безпеки. Загроза зберігається", - закликав Гайваненко.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що росіяни 17 листопада ввечері почали масовану атаку Дніпра за допомогою БПЛА. У місті чути вибухи.

росія з початку жовтня випустила понад 150 ракет та 2000 дронів по українській енергосистемі14.11.25, 18:11 • 2986 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпро (місто)